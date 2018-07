Grettell Valdez sorprende y anuncia su compromiso

Y dije siiiii 💍……si al amor y a una vida contigo!!! Les comparto mi inmensa felicidad y la historia de un amor que guarde para mí durante 9 meses…pero que hoy que empezaremos esta nueva etapa quiero gritarle a los 4 vientos!!! El es LEO mi futuro esposo, solo agradecer a Dios que llegaste a mi vida x el amor y dedicación que le das a Santino y a mi, como no amarte si llegaste a mi vida llenándola de paz, alegría y magia …Y con los ojos llenos de lagrimas de pura felicidad en mi cara y en la de mi hijo te digo mil veces siii TE AMO ❤️ #grettell&leo

