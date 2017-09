Graciela Beltrán vive una etapa más plena

Tras unas vacaciones en México, Graciela Beltrán retoma su gira de presentaciones por el país, incluyendo una en Atlanta, para celebrar la Independencia de México.

La cantante, conocida popularmente como ‘La Reina del Pueblo’, forma parte de Fiestas Patrias 2017, festival con el cual Plaza Fiesta celebra la independencia mexicana el 17 de septiembre. El resto del cartel lo conforma la Sonora Dinamita de Miami, Sindy Gutiérrez, Unidos de Tierra Caliente, Los Ye-Vo, el grupo de danzas tradicionales de Guanajuato ‘Identidad y folclor’, y las presentaciones especiales de los futbolistas Jared Borgetti (exseleccionado del ‘Tri’) y Brandon Vázquez (Atlanta United FC).

En una entrevista con MundoHispánico, Beltrán habló sobre la Independencia de México, su música y resurgimiento, entre otros temas.

MH: ¿Estás de vacaciones?

GB: Estoy tomando unos días de relax en la playa de Puerto Peñasco, Sonora, con mi madre, mis hermanos y sobrinos ahorita mientras que arrancamos nuevamente la gira, pero muy bonito también porque una vez que estoy en el escenario ahí sí que descargo con alegría todo el cansancio.

MH: ¿Qué significa celebrar la Independencia de México en California, Ontario y Georgia en tres días seguidos?

GB: Es muy bonito que cada año me hacen la invitación para participar en este festejo mexicano con toda mi raza. La gente quiere escuchar sus canciones mexicanas, quiere sentirse por un rato que no está alejado de su país y sus raíces. Tenemos que seguir con esto porque merecemos respeto, trabajamos mucho, pagamos impuestos, y ahora nos tienen cada vez más restringidos, más amenazados. Hace falta seguir celebrando lo que es nuestro donde quiera que estemos.

MH: ¿Qué repertorio les vas a interpretar?

GB: Voy a tener presentaciones con banda y con mariachi y les interpretaré las canciones más tradicionales como ‘Viva México’, ‘México lindo y querido’, ‘Serenata huasteca’. Y de ahí todo lo que la gente quiera escuchar, estoy para complacer a mi raza.

MH: ¿Cuál es la clave para olvidarte de la controversia y obstáculos en tu carrera?

GB: Es difícil pero no es imposible mantenerse uno al margen. Tristemente, uno depende también de dejarse ver y hacerse notar. Pero yo soy enemiga de estar en el centro de la atención a cambio del morbo, escándalo, vulgaridad y de todo eso que no me favorece. Procuro siempre tener calma y paz en mi vida.

MH: ¿Y cómo lidias en esas raras veces que das la cara para aclarar algo negativo o falso que se diga de ti?

GB: No me presto para esas cosas y cuando me tocan, ¡Dios mío!, me descontrolan muchísimo. No me gusta lidiar con eso ni con gente complicada. Me retiro solita, me alejo. Procuro pintar mi raya porque le debo respeto a mi persona y no permitirme ni afectarme por cosas negativas.

“Yo lo que vendo es música, lo que quiero es darle a la gente es alegría, cosas positivas, no cosas tontas que no trascienden para nutrir el espíritu”, Graciela Beltrán, cantante

MH: ¿Tienes nuevo álbum?

GB: Mi nuevo disco, el número 26 de mi carrera artística, es Evítame la pena. En lo que va del año hemos lanzado dos sencillos, ‘Evítame la pena’, y ahora promocionamos, junto al video que grabamos en Mazatitla, Jalisco, la canción ‘Lo que tú no sabes’.

MH: ¿Estás viviendo una nueva etapa tanto personal como profesional?

GB: Precisamente estoy viviendo una etapa muy importante y bonita en mi vida. Me había retirado casi por seis años sin grabar nada nuevo. Solo un disco con mariachi con música de antaño, para decir sigo aquí. Estoy muy contenta porque me siento diferente, muy feliz. Bendito sea Dios que gozo de salud, fuerza y ganas de trabajar. Y que mi mamá esté sana, me da mucha más motivación para continuar en la lucha constante de esta bonita carrera.

SIN FILTRO con Graciela Beltrán

Sobre las raras veces que se defiende públicamente: “Me han tocado y las tengo que encarar y defenderme tarde o temprano porque tampoco no soy tonta. Siempre con convicción, estoy clara en lo que voy a decir y porqué lo digo; no hablo a lo tonto y no me gusta empeorar las cosas, sino aclararlas”.

De los ataques que ha recibido en redes sociales: “Aprendí cómo se maneja la cuestión de las redes sociales, el bullying, los ataques, la gente odiosa que solo pone una cuenta para odiar y reflejar la infelicidad que viven y que tienen que repartirla”.

BREVE BIO:

Nombre: Graciela Beltrán

Profesión: cantante, actriz y compositora

Nacionalidad: mexicana

Nació: 29 de diciembre de 1974

Discos: Ha grabado 26 discos en más de 30 años de carrera

Fiestas Patrias 2017

Cuándo: 17 de septiembre, 12-6 p.m.

Costo: Gratis.

Dónde: 4166 Buford Hwy., Atlanta.

Info: 404.982.9138 y www.facebook.com/plazafiestaatlanta