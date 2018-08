Gorillaz regresa a México con su gira The Now Now (VIDEO)

La agrupación musical Gorillaz sorprendió hoy a sus seguidores mexicanos con una publicación que ha causado furor en redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, la banda publicó un video con el que queda muy claro que Gorillaz regresa a México como parte de su gira The Now Now.

“Estén atentos MX. 3:30 BST, 08.22.28. gorillaz.com/tour #TheNowNow es AHORA”, escribió el grupo liderado por Damon Albarn.

El clip muestra una agrupación de maricachis en un recinto similar a una sala de conciertos completamente vacía y a oscuras.

El escenario, al parecer, se trataría del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En el video, los músicos interpretan un extracto de la canción “On Melancholoy Hill”, versionada al estilo mariachi.

Gorillaz regresa a México con nuevo disco

El video divulgado en Instagram acumula más de 45,000 reproducciones, 20,000 ‘likes’ y 1,000 comentarios en apenas dos horas.

La mayoría de los mensajes muestra la emoción de los fanáticos ansiosos por ver de nuevo en vivo a la banda famosa por éxitos como “Clint Eastwod”, “Humility” y “Feel Good Inc”.

A finales de junio pasado, Gorillaz lanzó su nuevo álbum titulado “The Now Now“, compuesto por 11 canciones y que fue producido por James Ford y Remi Kabaka.

El primer sencillo de la placa es “Humility”, canción en la que apareció un nuevo integrante de la banda: Ace, líder de la “Banda Gangrena” de “Las Chicas Superpoderosas”

La banda británica de rock se presentó en México el pasado mes de marzo, como parte del festival Vive Latino 2018.

