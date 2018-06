Gorillaz: Damon Albarn cuestiona su propia voz

Damon Albarn, líder de bandas como Blur y Gorillaz, dijo que muy a menudo es presa de la monotonía, a pesar de estar involucrado en un sinfín de proyectos musicales. Pero especialmente cuestionó su propia voz.

“Ha mejorado y es mucho más rica y profunda. Tengo pequeños destellos cuando estoy haciendo algo. ‘¡Ah, esto me encanta! ¡Esto es grandioso!’, pero entonces acaba ese momento y como que vuelvo a pensar ‘¿Realmente voy a encontrarla alguna vez? No sé lo que es, pero ¿realmente la voy a encontrar?’ No lo sé”, reconoció el cantante británico a EW.

Albarn incluso admitió que está “permanentemente insatisfecho” con las cosas que hace y las canciones que compone.

Por lo pronto, Damon lanzará en nueve días The Now Now, el largamente esperado nuevo álbum de Gorillaz.

