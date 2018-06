Google Doodle del 21 de junio: ¿Qué es el solsticio de verano?

Google sorprende a menudo con sus Doodles, esos gráficos y animaciones que los usuarios encuentran cada mañana al entrar a Google y hacen una búsqueda de las noticias del día, las ofertas del producto que se necesita en el momento o ese destino turístico al que se sueña visitar algún día.

El Doodle de hoy está dedicado al solsticio de verano, una fecha especial en el calendario astral que marca el principio oficial del verano en el hemisferio norte. Aquí te presentamos varios datos interesantes sobre esta fecha.

Miles de personas avistaron el amanecer en Stonehenge, Inglaterra el jueves para celebrar el solsticio de verano en el monumento de piedra del Neolítico. El sol salió por detrás de la Piedra Talón, que según la tradición marca el punto del amanecer en el horizonte, a las 04.52 de la madrugada (0352 GMT; 23:52 EDT del miércoles).

A stunning time-lapse showing the movement of the sun over the course of this year's #SummerSolstice from @EH_Stonehenge pic.twitter.com/zLDY5M9If8

— English Heritage (@EnglishHeritage) June 21, 2018