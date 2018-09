Google Art Selfies: aprende a comparar tu rostro con el de los famosos

‘Google Art Selfies’, la nueva función que ofrece la aplicación Google Arts & Culture y que permite a usuarios tomarse una selfie y hacer una comparación visual de su rostro con el de figuras famosas, fue lanzada a nivel global poco después de su debut en Estados Unidos, informa Mirror.

Michelle Luo, directora de gestión de productos en Google Arts & Culture, dijo que “para lograr que el arte esté al alcance de todos, hemos decidido lanzar la Art Selfie a nivel mundial”.

Where in the world is your #ArtSelfie? 🤳 Now available globally, jump face first into art with @googlearts → https://t.co/6fwDAFPrUy pic.twitter.com/MYJPFymZTC

— Google (@Google) September 4, 2018