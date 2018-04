Let it be Siempre me han dejado ser, No he sabido hacer otra cosa más bonita en mi vida que nunca dejar de ser yo misma, transparente con ustedes, gracias a mis padres y hermanos por apoyarme en todo momento, gracias a mis fans por ayudarme, apoyarme y quererme sin conocerme, pero por este medio creo me conocen un poquito más… Nunca dejen de ser ustedes, nunca se dejen llevar por el qué dirán, NUNCA DEJEN DE LUCHAR, POR NINGÚN MOTIVO DEJES AÚN LADO LO QUE TE LOS HAGA FELICES… #losamo Att. Araceli O. "Gomita"

