La sensual Araceli Ordaz Campos mejor conocida “Gomita” prendió el fuego en YouTube tras lucir sensual ropa interior y hablar de sus intervenciones quirúrgicas más recientes.

Todo se suscitó durante el primer episodio de “Clarketazo”, programa con el cual el reportero Mauricio Clark incursiona en el mundo de los youtubers.

Y quien engalanó la emisión como la primera invitada en el nuevo proyecto de Mauricio fue precisamente la exconductora de Sabadazo, quien saltara a la fama con su personaje de la payasita ‘Gomita’ al lado de sus hermanos Lapizito y Lapizín.

La mexicana comenzó advirtiendo que si bien ya posee un cuerpo escultural, lo mejor está por venir: “La neta es que voy a quedar de: ay papá… que te la comes toda”.



Entre otros temas que trataron durante el programa, el excompañero de Loret de Mola preguntó a Araceli qué opina acerca del “escándalo”, a lo que declaró: “Mi abuelito me enseñó que la tirada es de que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen, preocúpate cuando ya no hablen de ti, entonces no me importa dónde salga… no me importan los haters que tenga, yo los amo”.



Mauricio con ayuda de una sección logró que la también YouTuber aceptara mostrar su cuerpo tras la reciente operación y la convenció que se enfundara en un sexy negligee: “Ay qué bonita la goma, papá perdóname, esto solo lo hice en H (revista para caballeros en donde apareció)”, aclaró.



Y compartió haberse sometido a una operación para marcar y definir su abdomen: “Solo le pedí (las líneas) como las de en medio, a mí no me haga que el six pack o esas jaladas no, a mí nada más me marcaron las líneas de vertical y la central para que se vea como un abdomen pues fitness”.



Con la astucia que caracteriza al comunicador logró obtener las medidas de recién operada ‘Gomita’, las cuales son 105 centímetos de sus glúteos, 60 cm. de cintura y 95 cm. de busto: “90, 60 y 100, no me había medido”.



Para concluir el primer programa ‘Gomita’ lanzó un atrevido reto a Clark, en el cual se someterá a una cirugía para agrandar su pene si es que dicha intervención es posible, de no existir Araceli prometió que correrá en negligee por las calles de México.



El programa a tan solo unas horas de ser publicado ya cuenta con casi 7 mil reproducciones, y recibió comentarios positivos: “Muy buen programa, ya hacía falta algo así pin…. Gomita te amo, me encantó la actitud de los dos mucho éxito y buena vibra, “mucho éxito”, “Me fascinó los amé saludos”.

Aunque no todos quedaron satisfechos: “Pésima edición de video y el audio ni se diga, la dirección igual por sin ningún lugar, Gomita súper vulgar con esos comentarios y comportamiento, pensaba que era un poquito más fina, pero como ella lo dijo lo importante es que hablen, ojalá la segunda parte esté mejor todo se puede con más tiempo de calidad, buen éxito”.