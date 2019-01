Llegó como favorita y salió como ganadora. La película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, se alzó con el premio a la Mejor Película Extranjera en la ceremonia de los Globos de Oro que se llevó a cabo este domingo en Los Ángeles, con lo que rompió una racha de 60 años sin que un mexicano ganara dicha categoría.

El director Alfonso Cuarón subió a recibir la estatuilla y mencionó a la protagonista de origen indígena Yalitza Aparicio, así como a su coprotagonista Mariana de Tavira, quienes se llevaron la aclamación unánime de los asistentes a la gala celebrada en el Beverly Hilton Hotel.

“Gracias, muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, pero especialmente gracias a Yalitza Aparicio y Marina Tavira… estoy asombrado por todo lo que han hecho”, dijo Cuarón en su discurso de aceptación de los Globos de Oro.

Pero sobre todo, el director agradeció al país que le dio sus colores: “Gracias México”, agregó un emotivo Alfonso Cuarón.

La película Roma fue la décima producción mexicana en competir por el Golden Globe a Mejor Película Extranjera o de Lengua no Inglesa, y fue apenas la segunda en ganar.

Tizoc: Amor Indio, que compitió en 1958, era hasta este domingo la única cinta que se había llevado la estatuilla que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Con su filme semiautobiográfico, centrado en Cleo (Yalitza Aparicio), la empleada doméstica, Cuarón aspiraba por segunda ocasión al premio en la categoría. Su primer intento fue con Y Tu Mamá También (2002).

De esta manera, el cineasta iguala a su colega y amigo Alejandro G. Iñárritu, quien ha competido por el Globo, primero con Amores Perros (2001) y después con Biutiful (2011).

También a Ismael Rodríguez, quien ganó con Tizoc: Amor Indio y lo intentó nuevamente con Ánimas Trujano, en 1962.

Roma se alzó como ganadora de la categoría en la que competía con las cintas Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón).

Así, Cuarón hizo historia este domingo en la celebración de la edición 76 de los Globos de Oro, al llevarse no solo el premio a la Mejor Película Extranjera, sino también al Mejor Director.

Alfonso Cuarón también aspiraba en la ceremonia a las estatuillas de Mejor Guión, que no se llevó.

