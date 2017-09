Gloria Trevi y Alejandra Guzmán traen su irreverente y divertido concierto a Duluth

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán están haciendo historia con su gira Versus World Tour, con llenos totales en decenas de ciudades desde que arrancó el 4 de junio en el Staples Center en Los Ángeles.

En entrevista con MundoHispánico, la autora de ‘Dr. Psiquiatra’ habló sobre su histórica gira, los sismos en México y la colaboración con la ‘reina de corazones’.

MH: Cuéntanos de la preparación para esta extensa gira y ¿qué significa para ambas tanto nivel personal como profesional?

GT: Bueno yo hablo por mí (jaja). La preparación fue en todos los sentidos pues físicamente requiere buena condición; técnicamente, efectos, pantallas, iluminación, reuniones con creativos y diseñadores para vestuarios que encajaran en el concepto. Emocionalmente, hacerme a la idea de compartir el escenario, y más allá fundirme con una gran artista y ser humano. Espiritualmente, lograr conectar con el público y dar el mensaje de unión que en estos momentos tanto hace falta y sé que todo lo hemos logrado de manera espectacular.

Un mensaje desde el fondo de mi corazón. Yo estoy aquí, yo soy MEXICO 🇲🇽 USTEDES SON MEXICO: SOMOS UNO #ANIMO #solidaridad #prayformexico pic.twitter.com/nMXytRknYQ — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 21, 2017

MH: En estos momentos tan trágicos para mucha gente que ha sufrido debido a los huracanes Harvey, Irma, María y los sismos acontecidos en México, ¿Cómo lo viviste, has tenido comunicación con seres queridos afectados, qué mensaje le envías a esa gente?

GT: Lo viví sintiendo en el alma el dolor de tanta gente que me ha dado tanto y sintiéndome en la obligación de ayudar de toda manera posible: por medio de mis redes sociales, de mis amigos, de mis fans, de mis propios recursos y de ayudar a que los demás puedan ayudar, estando al tanto de las noticias y compartiendo la información y denunciando las injusticias.

Gracias @gloriatrevi por tu gran apoyo a nuestra causa, todos #somosunavoz pic.twitter.com/CyRVxxQ3Di — Somos Una Voz (@somosunavoz_) September 29, 2017

MH: ¿Cómo has vivido las presentaciones, casi todas a casa llena, de esta gira?

GT: Ha sido una experiencia maravillosa e irrepetible.

MH: ¿Cómo será el concierto que brindarán el 30 de septiembre en la Infinite Arena en Duluth, Georgia?

GT: Pues independientemente de que la gira tiene una estructura en cada concierto sucedes cosas espontáneas, ya sabes la Trevi está en el escenario y la gente me provoca y yo respondo, así que prepárense para disfrutar mucho, pero sabiendo que todo puede pasar.

MH: ¿Qué han descubierto, aprendido una de la otra durante este viaje musical que une a sus respectivos fans?

GT: Es lindo ver en un solo lugar reunida a tanta gente que no se rinde jamás, creo que no nada más a mí, sino a todos nos enseña que al unirnos podemos lograr lo que sea.

“Trato de nunca escuchar las cosas que digan los demás, para que las malas no me depriman o me hagan enojar; y para que las buenas no me hagan soberbia y deje de luchar”, Gloria Trevi, cantautora

MH: ¿Cómo celebraron la Independencia de México en Las Vegas durante su actuación y la histórica pelea del ‘Canelo’ vs GGG?, ¿La viste?

GT: Estaba tan borracha que no recuerdo nada (jajaja), ¿te la creíste? La verdad es que cada día celebro en mi corazón el ser mexicana pero ese día literal lo aproveché para descansar pues la gira ha estado muy intensa.

MH: ¿Cuáles son tus rutinas para mantenerte en paz y tranquila en esta gira mundial que las está llevando por el mundo a un paso acelerado?

GT: Mi rutina en esta gira o en medio de mis problemas o de una gran fiesta es nunca escuchar las cosas que digan los demás, para que las malas no me depriman o me hagan enojar, y para que las buenas no me hagan soberbia y deje de luchar.

MH: ¿Cómo fue el proceso creativo de su álbum en conjunto Versus, y qué opinas del recibimiento del público del tema ‘Cuando un hombre te enamora’?

GT: El proceso creativo no fue tan fácil porque no es un disco solo mío donde yo selecciono los temas, sino que tuvimos que encontrar el punto de unión. La reacción del público es maravillosa y con ese tema cerramos el concierto, es una forma de decir que nada nos separará.

MH: ¿Cuántos vestidos usan durante la gira, quiénes se los diseñaron?

GT: Vestuarios, muchísimos. Algunos de los diseñadores son Nicolas Jebran, Shady, Zeineldine, Thomas Wylde, Yousef Aljasmi, Michael Cinco, Falguni & Shane Peacock, LaBourjoisie, The Blonds NYC, y Victor y Jesse.

MH: ¿Cuáles son las interacciones, experiencias más raras o divertidas que has tenido con tus fans?

GT: De todo, son hermosos. Desde copiar los vestuarios de una manera impresionante, sus mensajes en los carteles o esa iniciativa que tuvieron de hacer con globos una bandera gay en toda la Arena Cd. de México. qué te puedo decir… son impresionantes y son los mejores.

MH: ¿Qué opinas del ‘palomazo’ que se aventó, hace unas semanas, tu hijo Ángel Gabriel?

GT: Mi hijo es un chico con muchísimo talento y con una energía y un carisma impresionantes, pero falta ver que tenga la vocación y la dedicación que esta profesión requieren. Creo que para ser su primera vez de verdad en un escenario estuvo muy bien.

MH: Tus canciones preferidas de Alejandra son:

GT: ‘Míralo mírala’, ‘Hacer el amor con otro’, ‘Quítatelo’, ‘Yo te esperaba’ y ‘Eternamente bella’, ya no es de ella, ya se la robé (jaja).

MH: ¿Qué cosas indispensables traes en tu maleta?

GT: Indispensable para esta gira, mi sentimiento. Aunque llevo unos maletones, lo que realmente no puede faltar es la energía y la pasión.

MH: ¿Qué planes tienes para el 2018 cuando concluya la gira, se extrañarán, harán otras giras o proyectos juntas?

GT: Yo creo que sí voy a extrañar a Alejandra, pero tengo proyectos que requieren mucho mi atención, un disco inédito y algunas sorpresas en redes y medios de televisión. Pero lo bueno es que siempre podemos mantener viva esta amistad que cada día es más fuerte.

BREVE BIO:

Nombre: Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz

Profesión: cantante y compositora

Nacionalidad: mexicana

Nació: 5 de febrero de 1968

Estado civil: casada con Armando Gómez, y madre de dos hijos: Ángel Gabriel (15) y Miguel Armando (11)

Cifras de Versus World Tour

150,753: promedio, en dólares, de recaudación en taquilla por concierto del Versus World Tour de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. La publicación Pollstar, que analiza las ventas de las giras a nivel mundial, la colocó hace unas semanas como el tour latino número uno del mundo.

35,954,000: reproducciones en YouTube del video ‘Cuando un hombre te enamora’, de Versus, el exitoso álbum de las dos divas mexicanas del rock pop.

7: presentaciones consecutivas con lleno total en Auditorio Ciudad de México (3), Madison Square Garden (2) y Staples Center (2).

Versus World Tour

Alejandra Guzmán y Gloria Trevi brindarán un concierto con sus irreverentes y divertidos repertorios musicales. 30 de septiembre, 7 p.m. $45-$149. Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. www.infiniteenergycenter.com