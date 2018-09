Gloria Trevi abrió su corazón durante la entrevista que ofreció en Puerto Rico, donde contó más detalles al respecto de una supuesta separación con Armando Gómez, su todavía esposo y padre de su hijo menor.

La intérprete de “No querías lastimarme” se mostró un poco afectada por su actual situación sentimental y reveló algunos de los motivos que la orillaron a separarse de Gómez, sin embargo también dejó entrever que todo se puede solucionar.

Trevi, puntualizó: “En todas las relaciones se puede llegar como a un momento de comodidad, simple y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso”.

La controversial cantante continuó afirmando que en este momento de su vida no quiere recibir migajas de amor.

Trevi subrayó: “Sigo amando igualmente, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece, y que me lo demuestre, y que me convence, y no me conformo ya con mediocridades”.

“Cuando hablo de mediocridades, es que yo quiero pasión, yo quiero detalles”

Y para ser más específica con respecto a la palabra mediocridad, la regiomontana agregó: “cuando hablo de mediocridades, es que yo quiero pasión, yo quiero detalles”.

De la misma manera, la artista confesó que no fue nada fácil tomar la decisión de separarse por ahora, de Armando Gómez. “Se necesita coraje para continuar o coraje para acabar, las mujeres somos muy fuertes, pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices”.

Por otra parte, Gloria Trevi manifestó que por ahora no está lista para iniciar un nuevo romance, sobre todo porque su separación no es concluyente.

“Yo en este momento definitivamente te puedo decir que yo no estoy pensando en volverme a casar, (porque) no se ha terminado, es que estamos hablando de algo que no ha terminado, que no sé qué va a pasar”, dijo.

Al finalizar agregó la regia que aún todo puede llegar a arreglarse: “Los medios son un poco alarmistas, cuando comenté esta situación es porque estoy marcando límites, exigiendo lo que merezco”.

La conductora le preguntó que si le dan lo que merece Gloria, puede que todo se recoponga: “claro que sí”, dijo la cantante.

