Se que hay quien no comprende esta situación, yo tampoco la comprendo, solo les pido que imaginen mi dolor, soy un padre al que le duele el dolor de su hijo, un padre que solo pide amar a esa personita que tanto me ama, un padre que pide cumplir con la responsabilidad que Dios me dio. Rebasa mi comprensión el porque algunas personas intentan separar lo que Dios hizo uno. Amig@s yo solo lucho por el bienestar de mi sangre, de mi carne, de mi amado. Si mi vida no es útil para eso, si le voy a fallar a el, que sentido tiene entonces? No puedo abandonar a quien más me ha amado jamás. Ser un buen padre es algo que aún puedo hacer en mi vida, hacer de Emmanuel un hombre de bien, rescatar su niñez es toda mi intención. Esto no es en contra de nadie, es a favor de un inocente. Bendecido sea mi Dios hoy y siempre, que el guarde a mi hijo, juzgue nuestra causa y se haga su voluntad que es buena, agradable y perfecta según su palabra. #HastaVerVictoria

A post shared by Giovanni Medina (@giovannimedinam) on Jul 21, 2017 at 12:01pm PDT