Tremenda polémica fue la que se armó entre Veneno Sandoval y Giovanni Medina cuando se defendía de las acusaciones de Ninel Conde.

El empresario se defendió de las fuertes declaraciones que hizo en su contra la actriz y cantante mexicana a través de un video en su canal en Youtube, en el que aseguraba que Medina no estaba interesado ni en ser padre ya que dejó a su hijo esperando por él en su colegio, hecho que hizo que la artista llorara mientras lo narraba.

Medina aseguró que jamás realizó un complot con el exasistente de Conde para que hablara mal de ella, mientras ofrecía estas declaraciones al programa Suelta La Sopa, Carolina Sandoval que lo entrevistaba, arremetió fuertemente en contra del mexicano por seguir poniendo en tela de juicio la reputación de su expareja y madre de su hijo.

“Les quiero recordar que de lo mismo acusó al papá de su hija, de lo mismo acusó a José Manuel Figueroa y de lo mismo acusó a Juan Zepeda, son documentos que yo tengo”, fueron las palabras del empresario antes de ser interrumpido por Carolina Sandoval que expresó lo siguiente: “Sigues hablando mal de ella, insisto en lo que planteé al principio Giovanni”.

“Señora, le estoy dando datos duros”, fueron las palabras de Medina al ser acusado por Sandoval de seguir hablando mal del ‘Bombón Asesino’.

La presentadora de televisión y el hombre de negocios protagonizaron una fuerte discusión en plena transmisión en vivo del programa de Telemundo por la forma de arremeter de Giovanni Medina en contra de Ninel Conde que no estuvo bien visto ante los ojos de la venezolana que rápidamente salió en defensa de la artista mexicana.

Juan Zepeda dice que salvó a Ninel de la cárcel muchas veces

A mediados de la semana pasada, Ninel Conde usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones que se hicieron en su contra sobre una supuesta adicción a las drogas, así como de las múltiples polémicas que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Luego de señalar a su ex esposo, Juan Zepeda, como uno de los presuntos responsables de esto, él se defiende.

En un breve encuentro con la prensa, el empresario aseguró que la cantante y actriz no tenía por qué haberlo mencionado en el corto publicado en Youtube, pues confirma que mientras estuvieron casados fue él quien le ayudó a salir victoriosa de muchas demandas en su contra que pudieron haberla llevado a prisión.

“En el tiempo que estuvo conmigo yo la defendí de 24 denuncias laborales para que no fuera a parar a la cárcel. Ella no tiene para nada qué mencionar mi nombre, ¿qué gana con eso? Ninel ha vivido todo el tiempo de los escándalos, me da lástima como mujer, como persona, como mamá y como artista”, señaló Juan.

Para finalizar, el ejecutivo aseguró que no apoya a Giovanni Medina, ex de Ninel, en la batalla legal que ambos sostienen por la custodia de su hijo Emmanuel desde hace ya varios meses; sin embargo, reconoció que está en constante comunicación con él y lo califica como una víctima más de las mentiras de la artista. (Con información de Mezcalent.com)