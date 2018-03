Gina Rodríguez revivirá a Carmen Sandiego en una serie de acción para Netflix, además de expresar al personaje en una serie de televisión animada independiente, confirmó Deadline.

Rodríguez protagonizará y producirá a través de su productora I Can and I Will, con Kevin Misher y Caroline Fraser. Andy Berman de Misher Films será el productor ejecutivo.

Fraser es la directora de HMH Productions, Houghton Mifflin Harcourt y dueña de la propiedad Carmen Sandiego, y será la productora ejecutiva de la serie original y la película.

Además, una línea de libros de HMH con Carmen Sandiego, se lanzará en 2019, informó Deadline.

Otra producción para Rodríguez en Netflix, quien también protagoniza “Jane the Virgin” para CW, será “Someone Great”, que comienza a rodar en mayo, y “Miss Bala” para Sony, que saldrá el 25 de enero de 2019, de Misher Films está produciendo esto último.

¿Quién es Carmen Isabela Sandiego?

Carmen Isabela Sandiego es un personaje ficticio presentado en una larga serie de entretenimiento educativo del mismo nombre. Sandiego es la principal villana de la serie y directora de la organización rival de ACME, VILE.

El personaje es el rol central en la serie de juegos de computadora, que originalmente se enfocó en enseñar geografía infantil.

