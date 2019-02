Gilberto Santa Rosa trae a Atlanta un emotivo concierto para consentir corazones románticos

Gilberto Santa Rosa, uno de los intérpretes más prolíficos y consentidos de la salsa, arrancó en febrero Amor de los amores, su más reciente gira que lo llevará a más de una docena de ciudades, incluyendo Atlanta, cuya cita será el 14 de febrero en el Coca-Cola Roxy Theater.

Después de llenos totales el 1 y 2 de febrero en el New Jersey Performing Arts Center, en Newark y en el Santander Performing Arts Center, en Reading, Pennsylvania, ‘El Caballero de la Salsa’ extendió su gira a la costa oeste del país para ofrecer su espectáculo del 6 al 9 del mes en Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix y San Francisco.

En su nuevo espectáculo Amor de los amores, Santa Rosa, acompañado de un grupo de músicos, interpreta un repertorio romántico en el que combina clásicos con temas de antaño y los de su más reciente álbum En buena compañía, en colaboración con el maestro Víctor García y La Sonora Sanjuanera.

En una entrevista exclusiva vía telefónica con MundoHispánico, Santa Rosa habló de su gira, su nuevo álbum, su respeto al género urbano y la recuperación de la Isla del Encanto tras el azote de huracán María en 2017, entre otros temas.

MH: ¿Cómo se siente con la respuesta del público en los primeros shows de su gira Amor de los amores?

GSR: Estoy muy contentísimo y entusiasmado porque empezamos el año con el pie derecho. Después de nuestras dos primeras funciones hace unos días en New Jersey y Pennsylvania, nos movimos a la costa oeste y estoy encantado porque me gusta mucho esta parte de los Estados Unidos. La aceptación de la gente ha sido muy cálida, hasta ahora, y es muy gratificante empezar el año con una buena gira, buena música y buena vibra.

“No hay cosa que me enorgullezca más y que me haga sentir mejor que el apoyo, el aplauso y la aprobación de mi raza”, Gilberto Santa Rosa, cantante puertorriqueño

MH: ¿Cuál es el repertorio que interpreta en esta gira?

GSR: Escogimos unas cuantas de las canciones del nuevo disco y las mezclamos con algunas clásicas de mi repertorio e interpretamos tres o cuatro boleros de los que he hecho a través de los años. También decidí poner algunas de las colaboraciones que he hecho con algunos amigos para refrescar el repertorio, y también hay algunas de esas canciones que uno deja de cantar con el tiempo para que la gente las vuelva a disfrutar.

MH: ¿Podría mencionar algunas de esas canciones?

GSR: Entre las clásicas están ‘Que alguien me diga’, ‘Conciencia’, ‘Perdóname’, que son canciones que yo no puedo dejar de cantar. Entre las más recientes están ‘El amor de los amores’ y ‘Quiéreme’; y algunas de las que suben en la radio como una que hice a dúo con Enrique Iglesias y que es una de sus canciones más populares.

MH: ¿Debido al auge actual del género urbano ha visto un declive en el número de jóvenes músicos que hacen salsa?

GSR: Son muchos más de lo que parece. Son muchos más, desde Puerto Rico, el Caribe, centro y Sudamerica hay muchísimos jóvenes haciendo música salsa, pero no tienen difusión. Antes las disqueras descubrían talentos, invertían en ese talento y lo defendían hasta que podían ser profesionales. Ahora prácticamente todos los muchachos tienen que hacerlo por ellos mismos.

MH: ¿Cuáles son los retos que enfrentan esos jóvenes?

GSR: Darse a conocer, tener la oportunidad de ir por todos los países y promocionar su música a nivel físico para que la gente empiece a conocerlos. Yo a ellos les agradezco mucho porque hoy en día se torna cuesta arriba hacer cualquier otro género que no sea el urbano que está muy fuerte y eso no lo podemos parar ni lo queremos parar, que cada cual disfrute de lo que quiera escuchar. El público y nosotros sus compañeros tenemos que cuidar a eso muchachos y darles la oportunidad para que salgan adelante porque ellos son los que van a aportar y defender al género en algunos años.

MH: ¿Qué opina de las nominaciones de sus colegas Charlie Aponte, Formell y Los Van Van, Orquesta Akokán, Felipe Peláez, y la Spanish Harlem Orchestra al Grammy a Mejor Álbum Tropical?

GSR: Mis mejores deseos a todos y espero que les sirva de mucho estímulo para seguir adelante. Se lo merecen porque han hecho su mejor esfuerzo, no para estar en el Grammy sino para entregar un proyecto de calidad a su público. Muy contento por mis amigos Charly y Felipe, con quien yo participé en la canción ‘Señora’ de su disco nominado. Sin embargo, me alegro de la pregunta porque yo soy de los que piensan que la Academia deberían dejar el Latin Grammy a los latinos y dejar el Grammy a los americanos. Cada quien con lo suyo para evitar conflictos y confusiones.

MH: ¿Cómo ha sido la respuesta a los proyectos de recaudación de fondos para la recuperación de Puerto Rico como el que lideró Lin-Manuel Miranda, entre otros artistas, incluyéndolo a usted?

GSR: Los puertorriqueños viven agradecidísimos por todo lo que han hecho por nuestro país muchos de nuestros compañeros. Pero lo que acaba de pasar en Puerto Rico entre Hamilton y todo lo que Lin-Manuel ha traído. Ha sido espectacular. Aparte de la aportación que hizo, también motivó a mucha gente que no son necesariamente puertorriqueños a mirar el caso de Puerto Rico y hacer cosas en el área del entretenimiento.

MH: En sus redes sociales a veces escribe comentarios para sus admiradores como uno reciente en el que afirma que pudiera escribir un libro acerca de las muchísimas historias y momentos simpáticos que ha vivido en su carrera. ¿Cuáles son algunas de esas anécdotas?

GSR: Tengo muchísimas, tengo anécdotas muy emotivas y otras muy simpáticas. Me han confundido muchas veces con otros cantantes; me ha reconocido gente que yo ni pensarlo, por ejemplo, un amigo de Pakistán esperando un avión le pregunto a mi esposa si yo era yo porque él era un fanático de la música mía. Imagínese, no era un latino viviendo en Pakistán, y de hecho me comentó durante el vuelo que él había leído que íbamos a estar en París y entonces que él iba a volar hasta París porque él sabía que era más difícil que yo fuera a Pakistán. Cosa que estaba totalmente correcto, y allá se apareció el hombre.

Estaré en Atlanta para celebrar con ustedes el día más romántico del año con el #AmordelosAmoresTour ¡Los espero! #caminalo #GSRenbuenacompañia #Gilbertitoconinstagram pic.twitter.com/UdCnjquace — Gilberto Santa Rosa (@gilbertoSR) February 11, 2019

MH: Con motivo del 14 de febrero, ¿Cómo mantiene viva la llama del amor?

GSR: Bueno, el amor se mantiene vivo a base de algo que es muy sencillo, pero que también puede ser muy difícil de hacer. Es a nivel de detalles, los detalles pueden ser una llamadita, y ahora que están tan de moda esta cosa de los textos, cuando usted menos se lo imagine y que le llegue un texto de su pareja diciéndole que le tienen en cuenta, que le quieren, eso es importante. En el caso de mi pareja y yo, pues nos hacemos muchísimas bromas, comentarios pícaros; a nosotros la distancia nos ayuda más porque yo viajo mucho y ella no siempre me puede acompañar y eso también nos ayuda a mantener esa llama viva. Lo importante son los detalles. Escucharnos, comunicarnos, eso es lo más bonito, lo demás es adorno, y también está bien, no está mal, pero es más importante la comunicación.

MH: ¿Qué proyectos tiene para el resto de 2019?

GSR: Yo tengo la dicha de tener varios proyectos, y este año creo que vamos a estar manejando paralelamente un par de ellos. Por ejemplo, el Amor de los amores ya está incluido como un espectáculo, entonces en mayo terminamos la primera parte de la gira. Voy a retomar un par de conciertos que se llama Salsa Sinfónica, que lo hice hace muchos años y voy hacer un par de esos conciertos con orquesta sinfónica entre mayo y agosto. Y luego retomamos el Amor de los amores en algunos otros lugares que no hemos visitado en el Cono Sur y varios países de Europa. Y entonces estamos manejando el asunto de las grabaciones que es muy posible que haga por lo menos, si no hago un disco entero, voy a preparar desde ahora un par de sencillos.

