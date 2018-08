Geraldine Bazán sorprendió a todos al aparecer en el metro de Ciudad de México para una interpretación única del exitoso tema musical ‘Amor Prohibido’ de la cantante Selena.

Todo ocurrió en la estación División del Norte de la línea 3 del metro que es muy concurrido en la capital azteca, lugar que cuenta con un espacio que lleva por nombre ‘Regálanos una canción’ para que toda aquella persona que desee interpretar un tema en karaoke lo pueda hacer.

“Por favor no se enamoren y no, por ahora no voy a grabar ningún tema”, aseguró Bazán a todos los usuarios que recurren al transporte público antes de iniciar su interpretación de ‘Amor Prohibido’.

La experiencia de la rubia fue grabada en exclusiva para su canal en Youtube que cuenta con miles de suscriptores hasta la fecha.

El espacio ‘Regálanos una canción’ fue inaugurado en el metro de Ciudad de México en el mes de octubre del año 2017 y está compuesto por 2 micrófonos, 1 consola y varias fotografías de talentosos músicos de la industria musical en México.

“Karaoke en el Metro CDMX” es el nombre del video de Geraldine Bazán que cuenta con 89 mil reproducciones y más de 300 comentarios en Youtube.

“Esa es la actitud”, “Hermosa Geraldine”, “Qué bonito convives con tu hermano”, “Qué bueno que te gustó viajar por el metro”, “Siempre tan bella mi Gera”, “Eres la mejor de todas”, “Qué carismática, sencilla y linda eres Geraldine”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Youtube.

El canal de Bazán en la plataforma digital cuenta con más de 184 mil suscriptores y casi 09 millones de visualizaciones desde la fecha de su creación en el mes de abril de 2017.