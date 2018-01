Aunque muchos pudieron pensar que se trataba de un mensaje para Marjorie de Sousa, la actriz Geraldine Bazán solo quiso dar una muestra de solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual.

Y es que la actriz mexicana se unió a la lista de celebridades que le extienden su apoyo al movimiento Time’s Up, una iniciativa que surgió con la intención de no callar más sobre los múltiples abusos o acosos a los que han sido sometidas diversas personalidades relacionadas a la industria del entretenimiento, en especial en Hollywood.

“Es tiempo de solidaridad femenina, mujer con mujer”, fue el mensaje que Bazán decidió enviar a través de su cuenta oficial en Instagram, palabras que podrían traducirse como un mensaje de solidaridad a Marjorie de Sousa, pero en realidad es una muestra de apoyo a todas las mujeres.

La artista recibió muchos mensajes de apoyo de su seguidoras: “Mi inspiración”, “siempre tan positiva y buena vibra”, “tremendo mensaje, hora de apoyarnos y no de acabarnos entre nosotras”, “arriba las mujeres”, “la soltería te hace más guapa, más fuerte y más mujer”, “basta ya de expresarnos mal y denigrar a otras mujeres. Seamos solidarias entre nosotras mismas”, “el mundo sería distinto, pero la mayoría le gusta codiciar lo ajeno”.

Pero otros usuarios aprovecharon para cuestionar su relación con su ahora expareja: “El tarado de Gabriel Soto que cumpla su rol de padre”, “eso sí, no se busque un padre para sus hijas”, “Dios te va a bendecir con un gran hombre”.

Mientras que una seguidora fue más allá y confesó ser víctima de violencia doméstica: “Yo también me separé hace unos meses, el tipo ese me pegó. Sí es difícil, pero no tenemos que vivir infelices. Tenemos que ser valientes”.

