Tal parece que Geraldine Bazán no la está pasando nada bien, pues además del trabajo que le ha costado sobrellevar su divorcio de Gabriel Soto, ahora hay otro tema que la tiene sumamente angustiada y es que en las últimas semanas ha recibido varios mensajes subidos de tono en su celular, por lo que decidió ventilarlo públicamente y pedir el consejo de sus seguidores.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz confirmó que esta no es la primera vez que alguien la amenaza de esta manera y confesó que se siente muy preocupada por las consecuencias que este tipo de mensajes de gente que no conoce podrían traerle a sus hijas emocionalmente hablando.

“Ya van más de tres ocasiones que, haciéndose pasar por otras personas, recibo este tipo de mensajes, obvio desde distintos números. ¿Con que intención? La desconozco, ¡mala claro está!”, denunció Geraldine en la imagen en la que muestra unos mensajes escritos supuestamente por Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete.

En los mensajes, el ‘supuesto’ Juan Carlos le dice que Ximena le pasó su número con el objetivo de presentarle a un amigo, a lo que Geraldine cortante escribió: “Que me llame Ximena sale, me va a dar mucho gusto saludarla”.

En su respuesta, la protagonista de la telenovela “Por Amar Sin Ley” ha dejado claro que no piensa quedarse con los brazos cruzados, pues sabe que la persona que está haciendo esto tiene la única intención de perjudicarla inventando algún chisme sobre su vida personal o profesional.

Rápidamente, en Instagram, los mensajes de los usuarios a Geraldine no se hicieron esperar: “Este tipo de gente da asco, no tiene su vida propia y busca querer llamar a atención con otras personas”, “Cambia tu número”, “Tan fácil como bloquearlo. O simple, no respondas a sus mensajes. No caer en el juego de palabras es una buena solución”, y hubo una persona que hasta desconfió de su expareja Gabriel Soto: “¿No sera el Soto que está despechado?”.

Sin embargo, el escándalo no paró allí, pues Ximena Navarrete le respondió en la publicación: “Gracias por publicarlo Geraldine! No es la primera vez que esto nos pasa. No entendemos que es lo que quieren sacar con esto al hacerse pasar por Juan Carlos…. pero como tú bien dices, NADA BUENO pueden querer. Justo hoy me escribió otra amiga para pasarme la misma información que estas publicando tú”.

(Con información de Mezcalent)