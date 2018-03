El cineasta mexicano Guillermo del Toro se llevó el premio como Mejor Director durante la ceremonia 90 de los Oscar, a lo mejor del cine en Hollywood.

Guillermo del Toro se alzó hoy con el Óscar al mejor director por “The Shape of Water”.

Es el tercer mexicano que consigue ese logro tras Alfonso Cuarón (“Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (“Birdman” y “The Revenant”).

Con un poderoso mensaje a favor de los hispanos recibió su premio: “Soy un inmigrante.

Como se había visto en la temporada de premios, Del Toro era el favorito para hacerse con la estatuilla en la gala 90 de los premios.

“La forma del agua” (“The Shape of Water”) era la máxima nominada de la noche, pues aspiraba a 13 premios, de los cuales ha obtenido el de Diseño de Producción y Música Original.

Al subir a recoger su premio, el tapatío expresó: “Soy un inmigrante”, dijo y puso ejemplos de otros como Alfonso Cuarón, Gael García y Salma Hayek, que también lo son. “En los últimos 25 años he estado viviendo en un país único, parte aquí, parte en todas partes, porque una de las cosas más lindas de nuestra industria es que borra las líneas en la arena, sigamos haciéndolo”, explicó en clara alusión a Trump y sus medidas antiinmigrantes.

Recordó que en 2014 en Fox Searchligh escucharon su propuesta. “Creyeron que esta historia de este anfibio y una mujer muda, en medio de un musical y una historia de suspenso, iba a funcionar. Mi madre les da las gracias, mi padre les da las gracias, mis hermanos y yo también les doy las gracias”, finalizó el cineasta mexicano.

En la misma categoría estaban nominados Christopher Nolan por “Dunkirk”, Jordan Peele por “Get Out”, Greta Gerwig por “Lady Bird” y Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”.

Guillermo del Toro se une así a sus amigos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes triunfaron en la misma categoría por “Gravity”, “Birdman” y “The Revenant”.

Del Toro fue captado muy sonriente a su llegada al recinto.

Su película, “La forma del agua”, es la máxima nominada de la noche, pues aspiraba a llevarse 13 premios, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director.

Del Toro no fue el único mexicano presente en la ceremonia.

Gael García cantó el tema de la película “Coco” junto a Natalia Lafourcade.

La actriz Eiza González presentó uno de los premios.

También Salma Hayek y Eugenio Derbez entregaron uno de los galardones durante la ceremonia.

“Coco” gana Oscar de Mejor Canción por “Remember Me”

“Remember Me”, canción de la cinta “Coco”, se llevó la noche de este domingo el Oscar de Mejor Canción Original.

La gala 90 de los premios a lo mejor de Hollywood se realiza desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. Durante la ceremonia, Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel interpretaron el tema de “Coco”, una producción de Disney-Pixar sobre el Día de Muertos en México.

En la categoría también competían “Mighty River” de “Mudbound”, compuesta por Mary J. Blige; “Mystery of Love” de “Call Me by Your Name”, Sufjan Stevens; “Stand Up for Something” de “Marshall” Diane Warren, Common; “This is Me” de “The Greatest Showman”, Benj Pasek, Justin Paul. “Coco” se había llevado antes el premio de Cinta Animada.