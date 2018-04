Galilea Montijo y Andrea Legarreta esperan a Atala Sarmiento ¿resentidas?

Que delicia de plática!! Las adoro y admiro TANTO!! @adelamicha @maca_online he gozado TANTO @lasagaofficial Esa LIBERTAD de hacer y decir TODO sin filtros!! Me he reído TANTO!! Las adoro!! GRACIAS reinas! 🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻💖💖👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Apr 18, 2018 at 8:25pm PDT