Me mandaron por las verduras al mercado jajajaa.. y me encontre con galilea montijo y unas señoras le dijeron que porque no se a ido del pais por lo que supuestamente dijo de AMLO.Galilea contesto: te doy 500,000 pesos si me compruebas en que momento y en donde dije eso. Las señoras se quedaron calladas……. por fin vi como a los chairos los callan en putiza por no tener argumentos válidos. Jajajajjaa

Posted by Yerck GraffGordo on Friday, August 17, 2018