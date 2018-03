La presentadora mexicana Galilea Montijo dejó ver su inconformidad por los nuevos integrantes del programa ‘HOY’ a través de sus redes sociales.

Ahora el matutino pasó a manos de la productora Magda Rodríguez quien llegó a renovar todo, tanto al equipo de reporteros como conductores.

“Y ahora? ¿Y juntos?”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, acompañando a la imagen donde se le ve haciendo gestos de desagrado junto a periodistas especializados en espectáculos como Shanik Berman, Jorge Nieto, entre otros.

❤️ A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Mar 11, 2018 at 9:42pm PDT

Algunos de sus cuatro millones de seguidores coincidieron con ‘Gali’: “Pobre de ti Galilea de ser un programa exclusivo ahora es un mercado completo con tanta gente sin talento”, “Ay no paisana, es en serio ¿tanta gente? Esperemos que tu participación no sea de unos 5 minutos, no me gusta, puro ruco”, “Tu cara lo dice todo y te doy toda la razón”.

Bienvenida @magdaproducer 💕@andrealegarreta A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Mar 12, 2018 at 11:10am PDT

Pero no todos opinaron igual que la tapatía: “Para tu chin.. Gali ya no serán las mismas de siempre”, “Ni modo les tocó culebra”, “Ese mismo gesto hacemos todos cuando decimos ‘a ver qué hay en la tele’ y nos encontramos contigo y con tu porquería de programa”, “Siempre serás una naca presumida”.

Y ahora? Y juntos? 😳 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Mar 8, 2018 at 12:29pm PST

Más de uno recordó la pelea entre Montijo y Berman: “Tu cara de, ¿ahora harás enojar a Shanik todos los días? Esos ojos para Shanik por indiscreta”, “Tú y Shanik juntas de nuevo serán lo máximo, me acuerdo cuando lloró en Hoy”, “Me acuerdo de que le diste flor de cempasúchil”.