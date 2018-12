Minutos previos a que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador llegara al escenario dispuesto en la plancha del Zócalo para ofrecer su discurso inaugural, se escuchaban gritos, porras y un ánimo de festividad. Sin embargo, en medio de toda esa fiesta, hubo un momento en el que las consignas fueron de desaprobación y enojo. ¿La culpable? Galilea Montijo.

De acuerdo a lo reseñado por El Universal, las quejas del público presente no estaban dirigidas a AMLO, sino hacia Televisa debido a que minutos antes de que el mandatario se presentara, se vio a la conductora del programa ‘Hoy’ aparecer a lado del escenario, momento en el que las cámaras la retrataron en las pantallas.

Su aparición provocó el enojo de los asistentes al festejo por la toma de protesta, debido a la polémica en la que Montijo se vio envuelta hace meses, tras presuntamente afirmar en las redes sociales que si López Obrador ganaba las elecciones ella se iría del país.

No obstante, la presentadora mexicana aclaró el pasado julio a ‘Despierta América’ que lo que se decía no eran más que falsos rumores. “Yo no milito para ningún partido, mi esposo tiene amigos en todos los partidos, y la verdad es que a mí no me gusta meterme ni hablar de política porque ni sé, ni me interesa”, aseguró.

De ahí a que resultara toda una sorpresa que la popular conductora estuviera presente en Palacio Nacional la tarde del sábado, tras la toma de protesta de AMLO en San Lázaro.

Además, Galilea Montijo dio cuenta de este encuentro a través de sus redes sociales, donde mostró imágenes de la comida que ella y su esposo, Fernando Reina, disfrutaron en la velada.

También aprovecharon la ocasión para tomarse una foto para el recuerdo con el Rey Felipe VI de España y con el embajador de Alemania, Peter Tempel.

