Página

1 de 4

Galilea Montijo y Lucero fueron expuestas en el programa ‘Hoy’

La conductora del programa habló finalmente sobre su supuesto pasado como ‘bailarina exótica’

Lucero reveló cuál ha sido el escándalo que más le ha dolido

A través del programa Hoy, a Galilea Montijo y a Lucero, no les quedó de otra más que sacar sus ‘más oscuros secretos‘ y hablar de los temas que las han tenido en el escándalo por años.

Mientras Lucero era la invitada especial para la sección ‘El Manotazo’, Galilea fue agarrada desprevenida porque tuvo que jugar contra la cantante y la que perdiera, responder a las incómodas preguntas con temas muy subidos de tono.

El primer secreto que reveló Galilea Montijo fue que le hubiera gustado ser mamá mucho más joven: “Los hijos llegan cuando se les da la gana, pero me hubiera gustado ser mamá más joven para echarme unos tres”.

El siguiente secreto en salir a la luz fue de la conductora de Hoy, quien sin tapujos, finalmente hablo sobre su supuesto pasado como bailarina exótica, pues al ser cuestionada sobre si pudiera borrar algo de su pasado, contestó: “Unos cuantos novios, además de mi pasado penoso de teibolera… no es cierto, ojalá, imagínate el cuerpo que me cargaría, hubiera ganado Bailando por un Sueño, le bailaría bien sabroso a mi marido…”, respondió Galilea entre risas.

Pero fue el turno de Lucero y reveló que no se cambiaría nada de su físico: “Me gusta mucho cómo me veo, como soy, me acepto tal cuál y porque estoy orgullosa de lo que he logrado con mi cuerpo y con mi cara”.

Sin embargo, los trapitos sucios apenas comenzaban, pues también salieron temas de infidelidad y otros escándalos.