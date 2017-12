La famosa conductora de televisión Galilea Montijo estalló y ‘metió las manos al fuego’ por su amiga, quien ha vivido una difícil situación con su expareja.

A punto de celebrar la Navidad, la también conductora Inés Gómez Mont decidió romper el silencio sobre los problemas que tuvo con su exesposo Javier Díaz, padre de su hija Inés y los trillizos Diego, Bruno y Javier, y contó toda su verdad a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Luego de que Inés relatara su experiencia este jueves, Galilea la defendió y dijo en el matutino Hoy que sabe muy bien por todo lo que ha pasado su amiga.

Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Dic 17, 2017 at 11:29 PST

“Podría yo decir muchísimos detalles… porque sé exactamente cómo está la situación, pero qué bueno que habló Inés, qué bueno que se está defendiendo”, comentó Galilea en el referido programa televisivo.

Galilea también destacó que Javier Díaz debería estar agradecido con el actual esposo de Inés, Víctor Manuel Puga, ya que cuida de sus hijos como si fuesen de él.

“El otro señor, Javier, lo único que debería tener es agradecimiento a este señor Mike y a Inés por cómo trata a sus hijos y nada más”, exclamó Galilea.

La versión de Inés

Fue a través de sus redes sociales en donde la conductora de 34 años, quien está casada con el abogado Víctor Álvarez Puga y con quien espera su segundo hijo de él, reveló los detalles de la tormentosa separación con su exmarido.

“Créanme que después de cinco años de recibir golpes bajos por parte del padre de mis cuatro hijos, de su esposa, a quien no conozco y no entiendo por qué habla de mí o se mete conmigo, y de toda su familia con quien siempre tuve una relación de cariño y de mucho respeto, considero que es momento de sacar la casta por mis hijos y hablar con la verdad”, escribió Inés, según reseñó el diario Reforma.

Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Dic 21, 2017 at 10:43 PST

La historia, reveló Inés, comenzó hace seis años, cuando sus trillizos tenían ocho meses de nacidos y estaban conectados a monitores debido a que fueron prematuros.

“Javier llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los traites. Me expresó que su plan era irse a vivir a Monterrey para abrir un bar en esa ciudad”, contó.

“Yo le supliqué mil veces que no me dejara sola con la responsabilidad de los niños, que me daba miedo porque no sabía si sola iba a poder con los cuatro. Recuerdo muy bien que quiso predecir que me quedaría sola para siempre sin poder rehacer mi vida con una nueva pareja por dos motivos: primero porque le daba asco mi cesárea y segundo porque nadie se iba a fijar en mí con cuatro hijos”.

Al tiempo de que Díaz la dejó, ella descubrió que él mantenía una relación con una mujer a quien ella conocía y consideraba su amiga.

Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Nov 20, 2017 at 12:14 PST

Tras su separación, Díaz buscaba cada seis meses a sus hijos Inés (la mayor) y los triates, y a veces hasta pasaba más tiempo sin verlos.

“Durante este tiempo sí me depositaba pensión, pero con retraso de meses, jamás iba al día. Aquí es donde también me pregunto ¿qué hacen las mujeres que no tienen un ingreso fijo y que viven al día con la obligación de cuidar y mantener a sus hijos de padres tan irresponsables?”.

Con esfuerzo y trabajo, aseguró Inés, ha podido sacar a sus hijos adelante, situación que hizo no solo cuando se divorció, incluso durante el matrimonio.

A su ex y a la familia de este, añadió, les gusta decir que la mantienen e incluso que la casa donde viven ellos se la regalaron, lo que Inés aseguró que es mentira.

“Cuando estaba casada con él yo pagaba el 80 por ciento de los gastos de mi casa, porque el señor no tenía ingresos suficientes para hacerse cargo”, agregó en el escrito, citado por Reforma.

“La casa donde vivíamos era de mi mamá, quien prácticamente nos la regaló al vendérnosla a un precio mucho más bajo que el real. Se la pagamos entre los dos y digo entre los dos, porque si nos ponemos a ver quién pagó la propiedad, a él le daría pena ajena entrar en detalles. Que quede claro, nadie me regaló nada, yo compré la casa con todos mis ahorros de años de trabajo para poderles dar un techo a mis hijos, que no venga nadie a ponerse medallas que no le corresponden”.

Inés afirmó que aunque ella ha intentado que su exmarido mantenga una relación cercana con sus hijos, pues lo ha invitado a las fiestas de cumpleaños de los pequeños, él no ha asistido.

Muchas veces, añadió en la carta, Díaz dejó plantados a sus hijos en el Día del Padre e incluso el día de su cumpleaños, pues los niños se han quedado esperándolo con todo y pastel.

Tras las declaraciones de Inés y Galilea, los usuarios también han manifestado su opinión, y en el video publicado por Hoy en YouTube, se leen los comentarios: “¿Qué le pasa a ese hombre? Una cicatriz no la hace menos mujer, al contrario, y más si fue por tener a sus hijos”, “la defienden porque es su amiga… es muy común que muchas mamás se hagan cargo de sus hijos solas y no pasa nada”, “ella escogió ese padre para sus hijos, ahora qué se queja”, “está señora siempre termina mal con sus exmaridos y lo peor es que va dejando a sus hijos sin sus padres, ojalá con este no le pase igual”.