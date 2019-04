Página

Galilea Montijo presumió cuerpazo en revelador traje de baño

Yanet García, ‘la chica del clima’ ya no es la única que puede mostrar piel ‘de más’ en Hoy

Los fanáticos enloquecieron con las conductoras

Galilea Montijo y Yanet García, mejor conocida como ‘la chica del clima’ se enfrentaron en un escandaloso duelo en traje de baño que levantó la temperatura entre sus seguidores.

Mostrando que no tiene nada qué envidiarle a su compañera de ‘Hoy’, Galilea Montijo dejó en claro que puede presumir una figura esbelta, tonificada y sensual en un revelador traje de baño rosa que apretaba su cuerpo y acentuaba sus curvas.

El traje de baño rosa en animal print que lució Galilea le valió todo tipo de comentarios, pues hasta sus detractores se escandalizaron con la manera en la que la morena lució en la playa.

Lucía Méndez fue la primera en comentarle a Galilea: “Que delgada Galy… guapísima”, mientras que otros comentarios de todo tipo aparecieron en la instantánea enfocados en que el traje de baño se le veía raro y apretado: “Mujeres no seamos envidiosas, por supuesto que ni celulitis, ni el traje le quedó chico, ni cirugías”, “Grotesca esa foto… qué le hace pensar que se le ve bien…”, “No me gusta el traje de baño, se ve muy corriente no va con su personalidad”, “Que feo se le ve el traje de baño”, “Se parece a Tere la secretaria”.

Galilea aparece en la arena hincada con lentes y una copa, portando una banda en su cabello y collares, lo que muchos consideraron corriente, vulgar y exagerado.

Para mala fortuna de Montijo, apareció Yanet García para dejarla de lado.