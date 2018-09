Galardonada serie ‘Sr. Ávila’ llega a su final con su cuarta temporada

Solo algunos episodios restan para conocer el final que tendrá la cuarta y última temporada de Sr. Ávila, la exitosa serie mexicana de HBO Latino que en 2017 obtuvo un Emmy Internacional al Mejor Programa en Lengua Extranjera.

Tras una larga espera de un año, los fans de la serie, protagonizada por Tony Dalton, están atentos a sus pantallas para no perderse ningún detalle de los episodios finales del enigmático ‘Señor de señores’. La aclamada serie dramática cuenta la historia de Roberto Ávila (Dalton), un asesino a sueldo de una siniestra organización, con una doble vida, que con cada muerto pierde a su familia y a sus amigos, y desciende cada vez más en la oscuridad y la soledad.

“En esta temporada, el Sr. Ávila se despierta del coma, decide que va a tomar las riendas de su propia vida y empieza a cambiar la historia. En vez de que la historia cambie al Sr. Ávila, el Sr. Ávila la cambia; y es muy notable en los primeros dos capítulos”, explicó Dalton a MundoHispánico.

Es entendible que Dalton no quiera ni pueda revelar más detalles sobre la trama de la serie, pero reveló algunas pistas de lo que le depara al espectador.

“Ya es el Sr. Ávila quien toma las riendas, él es el que está esperando, él es el que tiene un plan, él es el que manda, él es por fin ya un ‘Señor de Señores’ y está usando todos sus poderes. Ya está cómodo en su piel, ya sabe cómo mover todos los hilos de la organización y va a hacer todo lo posible por salirse de esto”, mencionó el actor mexicano nacido en Laredo, Texas.

“Con Ávila traté de jugar con miedos, porque es un asesino y un psicópata que no tiene ese filtro de sentimientos que normalmente tienen las demás personas”, Tony Dalton, actor, escritor y productor

La creación del icónico personaje de Sr. Ávila

Roberto Ávila es un personaje de lujo que raras veces aparecen en las vidas de los actores, pero cuando llegan transforman para siempre a sus intérpretes. Dalton lo atestigua al hablar del proceso del tejido de su rol.

“Todo empieza con el trabajo normal de mesa de cualquier actor, de descubrir cómo es este personaje, cómo camina, cómo piensa, y ese tipo de cosas. Pasa el tiempo, el personaje crece y también vas creciendo tú junto con él”, dijo Dalton. “Yo con Ávila traté mucho de jugar con miedos, porque es un asesino y un psicópata que no tiene ese filtro de sentimientos que normalmente tienen las demás personas”, agregó.

Tras cuatro temporadas de caminar, pensar, sentir y hablar como el Sr. Ávila, Dalton aseguró que el ya icónico personaje es para él como como una segunda piel.

Reconocimientos a su labor

Gracias a su extraordinaria interpretación del antihéroe de Sr. Ávila, los directivos de la serie le permitieron dirigir el segundo episodio de la cuarta temporada.

“La verdad es que lo pedí, ya les había pedido en la tercera temporada dirigir y me habían mandado a volar. Pero ahora me dieron la oportunidad en este segundo capítulo, que estaba medio complicado porque es muy informativo, tuve que hacer bastantes cambios para volverlo un poco más ágil y digerible para el público”, indicó el actor.

Antes de saborear el reconocimiento mundial con Sr. Ávila, Dalton, que estudió actuación en el Instituto de Lee Strasberg en Nueva York, pasó dos décadas tocando puertas y trabajando en telenovelas y series en México. Debutó en la telenovela Ramona (2000), estelarizada por Kate del Castillo. En 2001 condujo el programa de bromas No te equivoques. Y en 2004, escribió el guión de la película que le daría fama y notoriedad Matando cabos, en la que también participó como actor. Desde entonces ha participado en 15 películas y una docena de telenovelas y series como Rebelde, Capadocia y Los Simuladores.

Al hablar del Emmy de Sr. Ávila, Dalton dijo que, aunque es “la cereza en el pastel” no trabajaron en la serie para obtener premios sino para entretener al público y para contar una buena historia.

Y para concluir, Dalton expresó sus sentimientos encontrados por el fin de la serie.

“Son seis años de mucho trabajo, de mucha gente involucrada. Todos crecimos y aprendimos muchísimo. Qué triste que acabe, pero también está bien que haya acabado en alto. Cuatro temporadas a mí se me hace perfecto”, subrayó.

BREVE BIO de Tony Dalton:

Nombre: Álvaro Luis Bernat Dalton

Profesión: actor, escritor, director

Nacionalidad: mexicano

Nació: 13 de febrero de 1975 en Laredo, Texas

Otros trabajos: ha participado en 15 películas como Matando cabos y La dictadura perfecta, 12 telenovelas y series como Rebelde, Sense 8, Capadocia y Better Call Saul.

Cuarta temporada de serie Sr. Ávila

Cuándo: domingos, 9 p.m.

Dónde: HBO Latino

Info: www.facebook.com/elsr.avila