La actriz Gal Gadot sorprendió a todos los pacientes del Hospital Infantil de Inova en Virginia durante el fin de semana al aparecer vestida con su icónico traje de Mujer Maravilla para compartir con sus pequeños fanáticos que se encontraban recluidos en el centro de salud.

La visita de la estrella se pudo materializar ya que actualmente se encuentra muy cerca de Virginia filmando escenas de la secuela de ‘Mujer Maravilla’.

Gadot se mostró muy receptiva al tomarse fotografías con los niños y el personal del centro de salud que se mostraron gratamente sorprendidos por la inesperada visita durante el fin de semana.

“Gracias Gal Gadot por visitarnos en el Hospital Infantil de Inova. Eres una verdadera Mujer Maravilla. A los niños les encantó y al personal también”, aseguró el doctor Lucas Colazzo, cirujano cardíaco del hospital.

Thank you ⁦@GalGadot⁩ for visiting us ⁦@InovaHealth⁩ Children’s Hospital. You are a true Wonder Woman. The kids loved it…and so did the staff 😉 #wonderwoman84 pic.twitter.com/EFDLM02rpf

— Dr. Lucas Collazo (@DrCollazo) July 6, 2018