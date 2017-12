Luego de enfrascarse en una discusión en Twitter los actores Gael García Bernal y Diego Luna con el senador panista, Javier Lozano, sobre la Ley de Seguridad Interior, Luna acudió este miércoles junto con organizaciones de la sociedad civil al Senado para pedir que no aprueben esa ley.

Durante la movilización se le preguntó a Diego Luna sobre la disputa con el senador panista a lo que respondió: “yo no quisiera personalizar esto porque el llamado es a todos los senadores, es un día muy importante en la historia del país y ojalá respondan a la altura”.

Los actores Gael García Bernal y Diego Luna se enfrascaron en una “guerra de twitters” con el senador de Acción Nacional, Javier Lozano en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Los actores se sumaron al colectivo #SeguridadsinGuerra para pedir que se detenga la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y se abra una consulta nacional sobre el tema, posición que han difundió en diversos medios y vía sus redes sociales.

Pero el sábado pasado el senador Lozano tuiteó un mensaje en inglés criticando a la ONU-Derechos Humanos por la postura del organismo internacional de que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior.

Ahí Gael García escribió: “Políticos que se quieren parecer a Trump por querer hacer política ante un tema complejo a puro tuitazo. Y por hablar pésimo inglés también. Y por tantas razones más. Entre ellas, lo que pretende discutir con @UNHumanRights”.

A lo que Javier Lozano les respondió: “Me encantan tus películas. Dedícate a eso, Teacher”.

“Es impresionante. Me respondiste igual que hubiera respondido la calabaza gringa y quizás no te das cuenta. Demuestras que así es tu política: conservadora, superficial y hecha de traumas”, le reviró García Bernal.

A este debate se sumó Diego Luna: “¿Pedirle a un ciudadano que no opine? Que triste el nivel de @JLozano. Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como este”.

Hoy Javier Lozano estuvo en el piso uno del Senado, donde el panista asistió a la inauguración de una exposición, y minutos después “el charolastra” acudió junto con organizaciones de la sociedad civil para pedir a los senadores que no aprueben esa ley.

Diego Luna pide a mexicanos no quedarse de brazos cruzados ante Ley Seguridad

El actor mexicano Diego Luna hizo hoy un llamado para que los ciudadanos no se queden “con los brazos cruzados” ante la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que están siendo discutida en el Senado, y pidió que se cree una norma “a la altura” del contexto que atraviesa el país.

Acompañado por integrantes del movimiento “Seguridad sin guerra”, el actor ofreció una rueda de prensa en la Cámara alta en la que llamó a la acción porque el país lleva once años -momento en el que inició la llamada guerra contra las drogas emprendida por el expresidente Felipe Calderón- “viviendo en el horror”.

El proyecto de ley que hoy se somete a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, después de haber sido aprobado por los diputados el 30 de noviembre, establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luna matizó que “no se trata de detener las cosas para que no haya una ley”. El cambio, resaltó, es necesario, pero tiene que venir acompañado de la “pluralidad”.

“Creo que los militares de este país, los policías, los ciudadanos, todos merecemos una ley a la altura de lo que estamos viviendo”, mencionó, en referencia a que este año previsiblemente cerrará, según cifras oficiales, como el más violento desde la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pidió a los senadores que se escuche a las “voces calificadas”, para no repetir los mismos errores que se cometieron en Argentina o en otros países de Centroamérica. “La militarización de un país no es la solución”, sentenció.

“Todos queremos vivir en un país donde no nos dé miedo viajar, recorrerlo por las noches, donde les podamos decir a nuestros hijos ‘sí, sal al parque, no pasa nada’; yo quiero ese país”, argumentó.

El actor recordó que hay numerosos pronunciamientos a favor de detener un “proceso acelerado que lo único que hace es levantar sospechas”.

“Simplemente es un llamado a la cordura, a que piensen (los políticos) un poquito en quiénes representan, y no lo que les va a pasar el año próximo en las elecciones”, apuntó Luna.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron hoy de forma “urgente” al Estado no aprobar el proyecto de ley y abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país.

“Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley (…), sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”, resaltaron las instituciones.

Piden en el Senado discutir Ley de Seguridad Interior

Los actores Diego Luna y Gael García se sumaron al colectivo #SeguridadsinGuerra y acudieron al Senado para convocar a un diálogo sobre seguridad ciudadana dentro de la discusión de la Ley de Seguridad Interior que se debatirá en la Cámara Alta.

Por medio de un pronunciamiento, Luna expresó que se requiere una reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadano que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.

“Once años de guerra son demasiados, asumiendo el pertinente llamado del Presidente de la República a ampliar los espacios de diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior, y reconociendo que el mismo solo será eficaz si involucra a todos los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de una agenda para la paz, desde el colectivo #SeguridadsinGuerra.

“Estimamos indispensable la reflexión nacional sobre un modelo se seguridad nacional ciudadana que permita la formación de policías, y que realmente de certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas”, dijo.

