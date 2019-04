Página

1 de 4

Gaby Rivero sorprendió por revelar algo turbio de Humberto Zurita

Los actores compartieron créditos en la telenovela ‘Al Filo de la Muerte’

‘La maestra Ximena’ nunca se imaginó lo que sería padecer el tener de compañero al viudo de Christian Bach

La actriz Gaby Rivero, mejor conocida como ‘La Maestra Ximena’ de la telenovela Carrusel, reveló un secreto muy fuerte sobre su relación con Humberto Zurita durante una telenovela en la que participaron juntos.

Cuando protagonizaron el melodrama ‘Al Filo de la Muerte’, Gaby Rivero nunca se imaginó que la relación con su otro compañero de set, Humberto Zurita sería un total y absoluto padecer.

Y esque según lo comentó para el programa ‘Confesiones de Novela’ de Telemundo hace años, Rivero dijo que se peleó con Zurita porque él siempre insistía en salir del lado izquierdo de la pantalla, pues consideraba que era el mejor ángulo de su cara.

“Él se burlaba mucho de mí porque según él, yo no daba la altura de protagonizar con un reparto como el de ‘Al Filo’ y como que trataba de jugar con mi seguridad, pero yo ya me sentía muy preparada”, comenzó diciendo en la entrevista Gaby Rivero.

Y contó los desplantes de divo que tenía el viudo de Christian Bach: “Sufríamos mucho porque Zurita quería la suite del productor y decía que si no se la daban, él no iba… cositas así que decías ‘wow’, pero como se la daban, entonces no había límites y él se daba cuenta de eso, así que sí fue un poco tensionante esa novela”.

Sin embargo, la actriz mencionó que una de las cosas que más le molestaban a Humberto Zurita era el carácter tan bueno y amable que tenía Gaby Rivero.