Gaby Espino sorprendió a todos sus fanáticos al dar a conocer su radical cambio de look por su nuevo proyecto con la cadena televisiva hispana Telemundo.

Espino mostró con mucho orgullo su nuevo look a través de una transmisión completamente en vivo en su cuenta oficial en Facebook.

“Me corté el pelo, me hicieron cambio de look porque tengo un proyecto super especial que comienza mañana en Colombia. Todavía no me acostumbro mucho, pero me gusta”, aseguró la actriz en un Facebook Live.

La estrella continuó explicando: “Me costó un poquito hacerme este cambio de look porque no estoy acostumbrada. Pero me gusta, creo que cuando termine la serie me voy a quedar así un rato”.

Por otra parte, el talento de Telemundo confesó que tenía mucho tiempo sin someterse a un cambio de look tan drástico, así que se encuentra en un proceso de adaptación.

Espino se radicará por unos meses en tierras colombianas para las grabaciones de una serie de televisión que tiene muy ansiosos a todos sus fanáticos. Por los momentos, se desconoce la trama de la historia y el resto de personalidades que conformarán el elenco.

“Este va a ser un proyecto muy especial. Son proyectos de grandísima calidad, bueno como todo lo de Telemundo, pero son unas series muy especiales que se están haciendo y formar parte de este proyecto me hace muy feliz. Voy a estar un tiempo fuera y les voy a estar mostrando cositas por ahí por mis redes sociales, así que estén muy pendientes”, confesó la venezolana.

Nuevo look baby🤪 A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) on Jul 19, 2018 at 6:33pm PDT

Gaby Espino hace unos meses estuvo radicada un tiempo en México por las grabaciones de la exitosa serie ‘Señora Acero’ que contó con un elenco repleto de grandes estrellas.