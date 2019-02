Pocos días después de que Geraldine Bazán diera a conocer la verdad sobre su divorcio con Gabriel Soto a causa de Irina Baeva, el actor decidió sincerarse sobre los hechos a través de un video publicado en su canal de YouTube, donde reconoce que le ‘falló’ a su exesposa.

En el clip, titulado “Pongamos punto y final, y dejemos de hacernos daño”, el mexicano le pidió perdón a su exesposa y le agradeció los 10 años que pasaron juntos.

“Quiero empezar dándote las gracias, Geraldine, por haber compartido contigo 10 años de nuestras vidas, gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo. Pero sobre todo lo más importante por haberme dado lo más preciado y lo más amado que tenemos que son nuestras hijas”, empezó.

Sin embargo, Gabriel Soto también se preguntó cuándo su historia de amor se resquebrajó de una manera tan irreparable. “Me pregunto, ¿en qué momento nos herimos tan profundamente?, ¿en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy?, ¿en qué momento dejamos que tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas?”.

Luego, Gabriel Soto reconoció que sobre sus hombros descansa parte de la culpa del fracaso de su relación: “Sí, tienes toda la razón. Te fallé. Pero creo que este fallo venía desde hace tiempo atrás”, agregó.

El actor también confesó que su relación no entró en crisis de un momento a otro, los problemas que los terminaron separando ya tenían vieja data. “Llegó un momento en donde ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había armonía y creo que nuestra separación vino mucho antes de un divorcio. Creo que la problemática más difícil y que nunca pudimos superar fue cuando se me imputaron todas esas cosas que todos sabemos. Sin duda alguna fue algo muy difícil para nosotros que marcó el rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar”, detalló.

“Perdóname por haber puesto a nuestra familia en esa situación, a nuestras hijas. No fue mi intención”, agregó. No obstante, una vez más se defendió ante las acusaciones de engaño y afirmó: “Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar”.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios de redes sociales no tardaron en surgir y la mayoría no lo dejaban bien parado.

“Como siempre tratando de limpiar su imagen”; “qué ridículo, ya quedó mal ante todos, mejor guarda silencio”; “como actor te queda bien el papel, se te ve la cara de hipócrita”; “por fin lo reconoces”; “qué asco de tipo y que mal que tantas mujeres que han pasado por su vida se sigan prestando para sus juegos”; “este hombre es el peor, trata de limpiar su imagen”, comentaron.

