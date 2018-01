Gabriel Soto asegura que nunca se ha metido en escándalos y por eso, ahora que está inmerso en medio de la polémica por el divorcio que enfrenta con su ex Geraldine Bazán, pretende llevar la separación de la manera “más madura y civilizada posible”.

El galán de telenovelas brindó una entrevista a Televisa Espectáculos para hablar sobre su polémico divorcio: “Nunca me he metido en escándalos, no nos gusta estar en escándalos públicos, sobre todo en cuestiones tan privadas o tan delicadas, tratamos de mantener con mucha armonía y con mucho respeto, con mucho amor a todo el proceso”.

También dijo que está tratando “de llevarlo de la manera más madura y civilizada posible , luego es complicado y yo sigo exhortando a la prensa a hacer un periodismo objetivo, fundamentado, con bases y dejar de hacer un periodismo destructivo a base de especulaciones y a base de chismes, entrevistas dadas por terceras personas, que no tienen idea de lo que se dice y que pueden inventar a diestra y siniestra las cosas que quieran”.

El mexicano habló sobre lo difícil que es enfrentar un divorcio: “Si de por sí es un tema complicado a nivel personal, luego lo público es como que echarle más leña al fuego y es un poco difícil”.

Soto y Bazán aún mantienen comunicación por sus hijas: “Total, siempre tiene que prevalecer eso, finalmente vamos a estar siempre viendo por el bienestar de nuestras hijas y la paz y por la tranquilidad dentro de este proceso tan difícil”.

Los usuarios se expresaron en YouTube y el actor solo obtuvo críticas en su contra: “Pobre tonto, por mujeriego perdió a una mujer que lo amaba”, “qué hipócrita se oye, la pobre cornuda cómo sufrió”, “ahora sí pide una separación ‘civil y madura’, cuando el inmaduro es él”, “qué flojera da este hombre”.