Frida Kahlo, su universo íntimo llega a exhibición en Londres

El universo íntimo con el que Frida Kahlo construyó su identidad sale de México por primera vez y llega al Victoria & Albert de Londres, en una exposición que se ha convertido en la que más entradas ha vendido para su inauguración en la historia del museo.

“Frida Kahlo: Construyéndose” (del título en inglés “Making Her Self Up”), que se presentó hoy a los medios de comunicación en la capital británica y abrirá sus puertas el sábado, realiza un recorrido por la vida del icono mexicano para entender cómo forjó su identidad a partir de su origen, sus problemas de salud y su estilo.

This morning we are at the press view for Frida Kahlo: Making Her Self Up. Sponsored by @Grosvenor_GBI. With support from @Aeromexico , Art Mentor Foundation Lucerne and GRoW @ Annenberg#InspiredbyFrida #FridaKahlo pic.twitter.com/nD5WqPi0PF — V&A (@V_and_A) June 13, 2018

La comisaria de la muestra, Claire Wilcox, aseguró en declaraciones a Efe que Kahlo es una figura sobre la que siempre ha existido un “elemento de misterio” que la hace interesante para el público.

“Sabemos que era una artista maravillosa, carismática, fotogénica e interesante, pero esa cualidad que la hace tan fascinante quizá no podamos resumirla en una frase”, explicó.

Para comprender un poco más la atracción que despierta, la galería ha reunido los objetos personales de la artista que permanecieron encerrados durante 50 años en un baño de la Casa Azul -el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México-, desde su muerte en 1954 a petición de su marido, el famoso muralista Diego Rivera.

La particular vestimenta de la mexicana desempeña un papel fundamental en el centro de la exposición y es que la artista empleaba su cuerpo a modo de lienzo en el que hacer declaraciones.

“Su vestimenta era habitual en las regiones de México, pero no era habitual que una creadora educada, casada con el artista más famoso del país y que se movía en un entorno social muy intelectual, se vistiera de esa manera”, declaró.

La comisaria agregó que su traje de tehuana, vestimenta regional mexicana, “era una declaración sobre su país y su ideología” que la hacía “diferente a sus colegas”.

She used her striking appearance as a political statement, crafting her identity to reflect her own mestizo (mixed-race) identity and allegiance to Mexican identity. #InspiredbyFrida #FridaKahlo Image: Self-Portrait, Frida Kahlo, 1948 ©Private Collection pic.twitter.com/mPUIKJE3xO — V&A (@V_and_A) June 13, 2018

La muestra reúne muchas de las prendas que la propia Kahlo vistió, como sus rebozos de colores vibrantes, sus faldas que tocaban el suelo y sus huipiles -túnicas tradicionales-.