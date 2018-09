Freddy Mercury cumpliría 72 años: 5 datos curiosos del creador de Queen

Farrokh Bulsara cumpliría 72 años. Si ese nombre no le dice nada quizás Freddy Mercury sí. El vocalista de la legendaria banda británica Queen hoy estaría festejando a lo grande.

Freddy Mercury es conocido como una de las voces más versátiles del mundo del rock. Y también por su obra maestra: ‘Bohemian Rhapsody’ o Rapsodia Bohemia.

Su nombre de pila es Farrokh Bulsara y nació el 5 de septiembre de 1946, en Zanzíbar, Tanzania. Estudió piano en un internado en la India y se hizo amigo de numerosos músicos en el Ealing College of Art de Londres, informa Biography.

Come down to Carnaby Street, London, at 12.30pm on Wednesday 5th September to celebrate Freddie For A Day! #FreddieMercury #FFADhttps://t.co/ZXJP3kIGZv pic.twitter.com/GT5o7DvAcT

— Queen (@QueenWillRock) September 4, 2018