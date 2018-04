Una aparatosa caída fue la que protagonizó Francisca Lachapel a la salida de ‘Despierta América’, a tal punto que la seguridad de Univisión tuvo que hacer un reporte para cerciorarse que solo se había tratado de un susto.

La presentadora de 28 años aseguró sentirse muy “protegida”: “Tenía [mucho] que no me caía, es tan bochornoso me dio ganas de quedarme en el piso tirada, luego me acordé de que iba a llegar la ambulancia y tenía que pagarle y se pasó el dolor”.

Todo sucedió después de que Francisca se tomara la ‘foto del día’, esa que sube a diario a su cuenta de Instagram al levantarse, sin embargo se enredó con el pantalón que tenía puesto, y cayó de rodillas, es por eso por lo que la dominicana explicó a los agentes de seguridad que solo sentía un pequeño ardor.

Para su buena fortuna, todo quedó en un susto y en un buen raspón en su rodilla, de la cual los agentes debieron tomar fotos para que formara parte del detallado informe que tomaron.

Con el humor que la caracteriza, Francisca bromeó con los agentes y con los productores que la acompañaron: “La mala hierba nunca muere”, bromeó la autora de Una reina como tú.

“Francisca, chiquita espero estés bien siento mucho tu caída, te amo”, “mañana Francisca amanece adolorida todo el cuerpo, Dios te guarde siempre Francisca, y es muy cierto lo que dice Doris, esas caídas son peligrosas. con el tiempo salen todas las consecuencias”, escribieron algunos usuarios preocupados por Francisca.