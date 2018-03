Después de que Alan Tacher participara en un experimento social disfrazándose de un hombre desamparado, Francisca Lachapel contó por qué le conmueve tanto este tema.

La conmovedora dinámica sucedió durante un segmento del programa ‘Despierta América’ de la cadena ‘Telemundo’, en el cual Lachapel y Tacher fungen como conductores.

Una sincera Francisca expresó: “A mí me tocó mucho eso porque cuando generalmente yo voy camino a mi casa, yo veo (indigentes) y veo muchos, y siempre o sea no es por nada, pero mi mamá también me enseñó desde chiquita que con lo que pudiera ayudar, con lo poco que yo tuviera y que lo hiciera así sin pensar por el simple hecho de servir”.

La presentadora aseguró que el experimento le ayudó a comprender: “Y me tocaba ver tanta gente en la calle sentada en el piso, sin comida, con frío yo decía ¿qué pasa por la cabeza de una persona o en la cabeza de una persona que llega a ese punto no? y ahora después del experimento lo entendí”.

Y aseguró que hay algo a lo que le teme: “Y entendí algo que aún asusta más y es que a cualquiera nos puede pasar, entonces yo creo que a partir de ahora hay que estar un poquito más conectados con la realidad, con lo que pasa en nuestro alrededor y verlos a ellos como una oportunidad para decirle gracias a Dios por bendecir nuestra vida, por tener un techo, porque mira cualquiera de nosotros podría acabar así o que pena que ellos terminen así”.

TE PODRÍA INTERESAR: Julián Gil se le declara a su inesperado nuevo amor

Para finalizar agregó: “Entonces ojalá que hoy, este jueves santo el corazón este más abierto y que seamos más compasivos y que llenemos de amor y de alguna manera llenemos de bendición la vida de otra persona”.