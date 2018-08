Tras los rumores que señalan que el supuesto galán “italiano” de Francisca Lachapel es el empresario y conductor Alejandro Chabán, la presentadora aclaró el tema.

La conductora de Despierta América ha recibido mediante sus redes sociales comentarios que la exhortan a revelar la verdadera identidad de su misteriosa pareja.

En entrevista para People en español, la dominicana de 29 años decidió terminar con las especulaciones.

Lachapel comenzó diciendo: “Me da risa, pero una risa bonita es chistoso ver cómo la gente nos quiere ver juntos”.

La también actriz añadió: “Es muy lindo ver lo que provocamos en las personas. Es una vibra, una energía muy positiva de las dos partes, tanto de Alejandro y de mí para el público como tanto del público para nosotros”.

“Es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo”

“La gente solamente está bien clara de la química que nosotros tenemos, de ese intercambio de energía tan bonita”, puntualizó.

La presentadora se confesó feliz con lo sucedido.

Compartió: “Nosotros somos felices estando el uno cerca del otro y me siento feliz de saber que la gente nos quiere tanto a los dos”.

Francisca, se expresó hablando mil maravillas de su actual compañero de Despierta América.

Confesó: “Él es muy importante, es un líder y es una persona que siempre tiene una palabra de ánimo. Es una persona que me empuja a seguir adelante, que me reta, que me dice la verdad tal cual es, que me empuja a crecer, que puede ver más allá de mí en todo y tiene la valentía de decírmelo, y es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo”.

Lo único que dejó claro Francisca Lachapel es que la compañía de Alejandro Chabán le hace bien.

