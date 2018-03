La presentadora del programa de televisión ‘Despierta América’, Francisca Lachapel vivió una de las aventuras más fuertes de su vida practicando algo que pocos se imaginaban.

En un video grabado para el programa, Lachapel experimentó varias de las sensaciones de caer en paracaídas sin subirse a un avión: “Este fin de semana una de las cosas que hice para divertirme fue volar, así como lo escuchan, me fui a un lugar en el que uno puede volar dentro de una habitación a puerta cerrada”.

Francisca dijo que se atrevió a realizar dicha actividad con el fin de prepararse para lanzarse en paracaídas, experiencia que todavía no ha podido cumplir: “Me acuerdo que una vez, llamé, reservé todo el lugar y me llamaron y cancelaron porque estaba lloviendo, entonces no se me ha dado pero yo quise poner en práctica cómo se sentía vivir una experiencia como esa y la verdad que me encantó”.

La conductora compartió un video en el que se puede ver la práctica que tuvo volando dentro de una cámara con mucho aire y en posición de lanzamiento y fue muy directa al decir: “Ahora me voy a atrever a hacerlo de verdad, a lanzarme de un avión con paracaídas y no me dio miedo”.

Los fanáticos de la morena expresaron sus opiniones: “Qué valiente eres Fran”, “Qué emoción”, “Tan linda”.