View this post on Instagram

Santísimo padre como cambia uno. ¡Gracias tiempo gracias! 😂 #tbt Mi primera graduación. Un técnico en computadoras. Cierro lo ojos y revivo lo orgullosa e importante que me sentía ¡imagínense! aprendí a manejar una computadora. Algo grande en ese entonces🤷🏽‍♀️ Ese vestido azul era lo más hermoso que yo me había puesto hasta ese momento, mi mamá, una vecina costurera y yo diseñamos y elegimos la tela. Fue hecho con mucho amor y no era para menos una graduación es siempre un evento importante en cualquier familia. Señores yo me sentía más bella que una princesa de Disney😂 Allí me acompañan mis dos hermanitos Ambiorix y Dailin que honestamente no me acuerdo porque tenían esa cara de felicidad😂