Al parecer el estar enamorada le ha sentado de maravilla a la presentadora Francisca Lachapel, quien recientemente cautivó a sus seguidores de Instagram con un sexy y divertido baile.

La presentadora de Despierta América deleitó a su más de millón y medio de seguidores con su sensual actuación sobre la pista de baile.

Dentro del matutino de Univisión se está llevando a cabo el concurso de baile denominado Mira Quien Baila VIP, en el cual Lachapel demostró todo su cadencia a la hora de mover el esqueleto.

En el filme se aprecia a Francisca moviendo sus caderas estrepitosamente al ritmo de la música ante los aplausos de júbilo de los presentes.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 tituló su post: “Ser normal es muy aburrido mira quien baila VIP en @despiertamerica”.

“Entrena bien al Italiano para que cuando salgan a bailar sepa lo que tiene”

Añadiendo la pregunta: “¿Qué puntuación nos dan? Hicimos lo que pudimos pues”.

En tan solo dos dos horas el video en donde la diminuta falta roja usada por la conductora se sacude frenéticamente ha generado ya más de 200 mil reproducciones.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer: “Francisca es tremenda y no baila nada mal”, “ella me encanta divina”, “belleza natural es bella por dentro y por fuera y se nota”, “que reina nos gastamos, les doy 100”, “la verdad que eres una loca .Pero quédate así no cambies”.

Más de uno señaló que tan apasionado baile de la presentadora tenía un destinatario: “Seguro que el italiano sabe lo que es concon después de esa demostración”, “ese baile es dedicado al italiano”, “entrena bien al Italiano para que cuando salgan a bailar sepa lo que tiene”, “seguro que estabas bailando pensando en el italiano”.

Durante Despierta América estuvieron haciendo el reto varios de sus compañeros como el Chef Yisus y Jessica Rodríguez, pero ninguna impactó tanto como la dominicana.

Y es que para muchos Franciscafue la ganadora: “muy bien todos, de risa lo superó la pareja #3 pero de baile la #1 Dominicana con sabor @franciscalachapel bendiciones siempre mi hermosa “, “Mi Reina Francisca Es La Ganadora eso se nota de lejos”.

