Una de las presentadora más populares de ‘Despierta América’ se despide, por un tiempo indefinido, del programa matutino para emprender nuevos horizontes en México. Se trata de Francisca Lachapel, quien anunció a través de las redes sociales que recibió una oferta de trabajo en el país azteca que no pudo rechazar.

La conductora, de origen dominicano, ya se en encuentra la Ciudad de México, donde al parecer participará en un proyecto de comedia, con su carismático personaje ‘Mela Melaza’, a quien encarna desde su participación en el reality show ‘Nuestra Belleza Latina’.

“Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para Mela la Melaza”, informó Lachapel por medio de su perfil de Instagram.

“A Mela le ha llegado su momento de triunfar señores y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla”, expresó la guapa presentadora, de 29 años.

Debido a sus nuevos compromisos profesionales, Francisca Lachapel deberá hacer una pausa en el matutino de Univision, donde comparte pantalla con Ana Patricia Gámez, Karla Martínez y Alan Tacher.

Pese a su ausencia, la dominicana no descartó que volvería a su ‘casa’, Despierta América: “Yo voy a estar creo que un poquito perdida, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para no desconectarme tanto pero es que es mucho trabajo el que vamos a tener aquí”, explicó sin agregar más detalles del proyecto.

“Ella (haciendo referencia a Mela) les va a dar los detalles después de qué se trata lo que está haciendo y todo eso. Yo no puedo decir nada porque después se molesta y me mata, pero ella les va a decir exactamente de qué se trata después en un video o me imagino que ella hará un live en su Instagram o en su Facebook, no sé, ustedes saben que ella es media complicada”, detalló Francisca Lachapel.

