Tras la controversia creada después de que Francisca Lachapel supuestamente retirara una “foto sexy” de sus redes sociales, fue la misma presentadora quien aclaró la situación.

La dominicana realizó la aclaración mediante un video en YouTube, en el canal del programa ‘Despierta América’ del cual forma parte.

La exNuestra Belleza Latina 2015 se dijo sorprendida: “Eso de verdad me dejo a mí en shock, porque yo primero cuando leí dije ‘¿Cuál foto sexy?’ Después me acorde que el fin de semana yo estaba en la piscina y puse una foto donde se me veía, pues me veía sexy”.

Y agregó: “La gente se sorprendió porque yo no acostumbro a poner fotos así como enseñando un poquito de más”.

Y aseguró que ella no retiró la polémica publicación: “No la borré, el Instagram Stories se borra en 24 horas, entonces no fue que yo la borré, simplemente cumplió su ciclo y adiós”.

“A Francisca no le hace falta enseñar nada para verse sexy, ella es muy bonita y sexy como sea”, “Tú eres una reina, y te verás sexy con o sin traje de baño, tu belleza interior es más sexy aún, besos Francisca”, escribieron algunos usuarios de YouTube.