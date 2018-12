View this post on Instagram

¡Dios mío! Que maravilloso has sido conmigo… ¡Gracias Dios! siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa! Mi corazón esta lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón. Él, es una gran bendición… Por supuesto tenía que compartir este momento con ustedes porque han estado siempre conmigo en las buenas y en las malas y sobre todo porque han entendido y respetado la privacidad con la que hemos manejado nuestra relación. Perooooo Este momento no me lo podía guardar…. Estoy tan, tan feliz!!! Se que a mi regreso a mi casa Despierta America les contaré como fue este momento tan importante nuestra vida ¡Los quiero! ❤️❤️