Francisca comparte triste noticia (FOTO Y VIDEOS)

El crimen de Emely, una joven dominicana de 16 años que desapareció estando embarazada hace más de una semana y cuyo cuerpo fue encontrado el viernes por las autoridades dentro de una maleta al costado de una carretera en República Dominicana, ha causado indignación tanto en ese país como en la comunidad dominicana en Nueva York.

Incluso la conductora de Despierta América Francisca Lachapel ha mostrado su tristeza por lo sucedido: “qué triste es despertar y encontrar esta noticia. Mi solidaridad y mis oraciones con la familia de la niña Emely. Dios les dé mucha fortaleza”.

La dominicana no podía creer la noticia y se hizo varios cuestionamientos: “¿Dios mío que está pasando en nuestra sociedad!!? ¿Por qué pasan barbaridades y crímenes como este!? ¿Cómo personas han perdido el valor y el respeto por la vida!? ¿Cómo los valores se pierden así!?, Ojalá la justicia terrestre y Divina caiga con todo su peso sobre los responsables”, escribió en un mensaje de sus redes sociales.

La presentadora de Univisión finalizó diciendo: “que nuestra sociedad reflexione de esas cosas y que permitamos que Dios esté en nuestros corazones. Así y solo así, podremos vivir en un mundo mejor!”.

Rápidamente los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: “Oh! Dios el dolor nos invade todos los que somos padres, qué dolor de esos padres hoy, en quién confiamos”, “es muy triste no hay razón para detrozar una familia de esa magnitud que Dios le dé muchas fortaleza a la mamá de Emely me siento tan triste”, “gracias por solidarizarte con esta triste causa Francisca eres más que grande. Toda la República Dominicana está costernada con el corazón destrozado por el grave abuso que hicieron con esta niña”.

El caso de Emely ha causado conmoción entre la sociedad por los nuevos detalles que se han dado a conocer.

Se dio a conocer que el cuerpo de la joven fue encontrado este viernes por las autoridades dentro de una maleta al costado de una carretera en República Dominicana.

Ante estos hechos fueron arrestados el novio de la adolescente y la madre de éste, informó Univisión.

La Procuraduría General de República Dominicana dijo que fueron encontrados restos del feto en el cuerpo de la joven.

Además explicaron las autoridades que los exámenes también arrojaron que su útero fue perforado y que sufrió un golpe contundente en la cabeza que le hundió el cráneo.

Como se recordará la menor había desaparecido hace nueve días y, desde entonces, su caso conmocionó a la localidad de Cenoví, en la provincia de San Francisco de Macorís ubicada al noreste del país, un hecho por el que la misma población salió a exigir justicia.

El novio, Marlon Martínez de Emely dijo en un principio que había fallecido a causa de un aborto y que él había llevado el cuerpo a un vertedero. Las autoridades lo buscaron allí infructuosamente.

Después el abogado de la madre del hombre, Marlin Martínez (quien fue destituida por el presidente Danilo Medina como subdirectora de la dirección de pasaportes), contó a un medio local que la joven murió tras sufrir una hemorragia que acabó con su vida luego de practicarse un aborto.

Sin embargo, los hallazgos de la Procuraduría apuntaban a que se trató de un feminicidio. Ante esa situación y las declaraciones contradictorias del novio y su mamá, quienes fueron los últimos en ver a la adolescente, Adalgiza Polanco rogaba que le ayudaran a encontrar a su hija.

“Yo sé que mi hija no está viva, pero que al menos me devuelvan el cuerpo para tener donde llorarla”, pedía llorando en medio del clamor de los vecinos de Cenoví.

En un intento por ser excluida del caso, Marlin Martínez ofreció a la fiscalía decir dónde estaba el cadáver. Pero ello no fue aceptado por las autoridades por lo que fue arrestada junto a su hijo. Ambos quedaron detenidos con cinco meses de prisión preventiva.

El caso ha generado consternación en la opinión pública por tratarse de una adolescente embarazada en un país donde según datos de UNICEF y del Banco Mundial, cerca del 36% de las mujeres se casa antes de cumplir 18 años.

“Es un hecho abominable”, dijo a periodistas la primera dama, Cándida Montilla, al hacer un llamado a las familias a tener más comunicación con sus hijos y a orientarlos.

De acuerdo a una investigación de UNICEF difundida hace unos días, 11% de las adolescentes dominicanas de entre 18 y 22 años se casa o vive en pareja antes de los 15 años, colocando a República Dominicana como el país con mayor incidencia de matrimonio infantil de América. (Con información de AP).

Abre su corazón

Francisca siempre se ha mostrado sensible ante ciertos temas. Hace unas semanascon la voz entrecortada, Lachapel envió este mensaje a todas aquellas mujeres que han sufrido cuando alguien más las hace sentir menos por su apariencia física, como alguna vez le sucedió a ella, donde los usuarios la llamaban fea.