View this post on Instagram

@Jlo on the grill 🥩👩‍🍳 🔥 • • #jenniferlopez#jenniferlopezbooty#nickiminaj#kimkardashian#selenagomez#taylorswift#arianagrande#cronaldo#justinbieber#fifthharmoney#demilovato#khloekardashian#kourtneykardashian#kardashian#kyliejenner#kendalljenner#onedirection#iggyazalea#hotshot