Fortnite para Android es una realidad: comienza registro para versión beta

Epic Games anunció oficialmente el lanzamiento de Fortnite para Android, con motivo de la presentación hoy del Galaxy Note 9 a cargo de Samsung.

El portal especializado XDA-Developers informó que el videojuego más popular del momento llegará primero en versión exclusiva al nuevo smartphone de la compañía coreana, durante 30 días.

Posteriormente, podrá ser descargado en una cantidad limitada de dispositivos Samsung, por un lapso entre 60 y 90 días.

Luego, estará disponible finalmente para dispositivos Android de otras marcas que reúnan los requerimientos técnicos mínimos.

Aunque no especificaron fecha exacta de Fortnite para Android, los productores aseguraron que será en los próximos meses.

Epic Games informó que el juego no estará disponible para su descarga a través de la Play Store de Google, sino directamente de su portal.

Desde ya, los jugadores pueden registrarse a través de este link para recibir una invitación para instalar una versión beta.

Quienes deseen información adicional, también pueden consultar esta página diseñada específicamente para el lanzamiento.

Fortnite is rolling out on Android starting today! Samsung Galaxy devices are the first to be invited. Visit the Android Beta blog for more info: https://t.co/8tHugR4icI #FortniteAndroid pic.twitter.com/bAwZ0LZZMh

— Fortnite (@FortniteGame) August 9, 2018