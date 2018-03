Fortnite: ‘Battle Royale’ en iOS podría ser el juego móvil más popular desde ‘Pokémon GO’

Hoy se activó el registro para la versión móvil de Fortnite, que está realizando una prueba de invitación solo en dispositivos iOS, mientras que Android se agregará más adelante, reporto Forbes.

Sign-up now for the Fortnite Battle Royale Invite Event on iOS!https://t.co/IZ7OnmKy34 pic.twitter.com/1Cfrl02X8u — Fortnite (@FortniteGame) March 12, 2018

“Fortnite en iOS y Android se convertirá en el juego móvil más grande desde Pokémon GO, basado en el interés que estoy viendo en los primeros días. No creo que supere las descargas de todos los tiempos de Pokémon GO, que pasaron ampliamente los 750 millones, pero creo que va a dar cifras asombrosas”, dijo el bloguero Paul Tassi, de Forbes.

Lo que tienes que saber de este juego que revolucionó el mercado de juegos móviles desde antes de estar disponible, según Forbes

1. Es el mismo

Es el mismo juego en consolas y de hecho cuenta con cross-play y cross-save entre smartphones, PS4 y PC gracias a la colaboración de Sony. Los jugadores podrán formar escuadrones entre las distintas plataformas.

2. Con más opciones para jugarlo

También tiene una transición cruzada y un juego enlazados a las versiones de PC y consola.

3. Y en Android

Los jugadores que entren en la lista de invitados recibirán códigos extra para compartir. El juego llegará más tarde a Android, aunque no hay fecha definida.

4. Lo que necesitas para probar el juego

Para probar el juego hace falta una conexión a internet y un dispositivo actualizado a iOS 11, que sea uno de estos o una versión superior: iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 o iPad 2017.