Fleetwood Mac anuncia gira ¿Cuándo llega a tu ciudad?: La agrupación Fleetwood Mac anunció el miércoles una amplia gira por América del Norte que incluirá más de 50 ciudades y que concluirá en la primavera de 2019, según informó el sitio Variety.com.

La gira estará a cargo de Live Nation y dará inicio el 3 de octubre en Oklahoma. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes, 14 de mayo, a las 10 a.m., hora local, destacó el sitio.

Para un listado completo de las fechas y lugares ingresa aquí.

Las personas titulares de la tarjeta American Express podrán conseguir entradas en mercados selectos antes de que la venta se abra al público general entre el lunes, 10 de abril, a partir de las 10 a.m., hasta el jueves, 3 de mayo, a las 10 p.m.

Por otro lado, la agrupación informó recientemente de la salida de su guitarrista, Lindsey Buckingham, se debió a un desacuerdo de agenda en su próxima gira.

Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie y Mick Fleetwood concedieron una entrevista a Rolling Stone en la que por primera vez desde el anuncio de la separación de Buckingham a inicios de este mes, hablan del asunto.

“Nosotros supusimos que íbamos a lanzarla en junio y él quería posponerla hasta noviembre (del 2019)”, dijo Nicks.

