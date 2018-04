Flautista Elena Durán brindará un recital para celebrar el centenario de Pedro Infante

A 61 años de su muerte, el ídolo y estrella de la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante, sigue siendo recordado por millones de fans en todo el mundo, incluyendo Atlanta.

Para conmemorar el centenario de su natalicio, la Secretaría de Cultura de México, en colaboración con varios consulados de ese país, ofrecerá en Estados Unidos una serie de recitales con sus mejores canciones a cargo de la reconocida flautista Elena Durán.

Bajo el nombre de 100 Años de Pedro Infante, el recital creado por Michael Emmerson y Durán contiene un programa con 14 canciones de Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes, entre otros compositores de temas clásicos como ‘Amorcito corazón’, ‘Serenata Huasteca’ y ‘Cien años’. Además, se proyectan en una pantalla escenas de varias de las icónicas películas en las que ‘El ídolo de Guamúchil’ las interpreta magistralmente.

“Esta gira es muy importante para mí porque desde que era niña y veía con mi abuelita las películas de Pedro Infante me enamoré de él y de su música. Es también un tributo a las canciones de compositores de esa época”, explicó la flautista estadounidense de padres mexicanos.

Además, la gira tiene otro objetivo: acercarse a los migrantes mexicanos y brindarles una velada musical que les haga sentir como en casa.

“Esperamos que con los recitales que brindaremos en Nueva Jersey, Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Atlanta, Orlando y Miami, los mexicanos que tienen mucho tiempo sin volver a México recuerden y sientan la grandeza de la cultura mexicana, y puedan, quizás, educar a sus hijos al respecto”, agregó Durán.

Su amor por México

La flautista nacida en Oakland, California, le debe su pasión a la música, el cine y la cultura de México a su abuela Soledad Muñoz López.

“En mi casa solo hablábamos inglés porque mis padres, ambos de Aguascalientes, querían que no tuviéramos problemas en la escuela. Pero yo escapaba de ‘gringolandia’ con mi abuelita para ver películas mexicanas, comer palomitas o escuchar mariachi. Ella solo me hablaba en español y a mí me encantaba”, comentó la flautista.

Comenzó a tocar la flauta en la primaria y estudió música en Mills College. A los 20 años, Durán fue profesora de flauta en la Universidad de Stanford. Dos años después se mudó a Europa para reanudar sus estudios. Inglaterra le abrió las puertas a los máximos escenarios donde ha ofrecido múltiples conciertos con importantes orquestas y artistas de renombre. Incluso, Durán, a quien se conoce en el argot artístico como ‘La flauta que canta’, ha tocado con regularidad para la Reina Isabel II y la familia real británica.

Pero como le prometió a su abuela el día que Pedro Infante falleció, y vio como miles de fans le lloraban, que un día volvería a México triunfante, Durán cumplió. Y desde hace varios años reside en México donde ofrece conciertos, colabora con fundaciones para la educación de niños y realiza conciertos comunitarios para presos en las cárceles.

“Tras darle un abrazo a un preso en Guanajuato, me dijo: he estado aquí 20 años y nunca nadie me ha visitado. ¡Imagínate lo que ese abrazo significó para esa persona!, Elena Durán, flautista méxicoestadounidense

BREVE BIO de Elena Durán:

Nombre: Elena Durán

Profesión: flautista

Nacionalidad: méxico-estadounidense

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de febrero de 1949 en Oakland, California

Edad: 69 años

Concierto 100 Años de Pedro Infante de la flautista mexicana Elena Durán

Cuándo: 22 de abril, 5 p.m.

Costo: gratis.

Dónde: Conant Center de Oglethorpe University, 4484 Peachtree Rd., Atlanta.

Info: 404.261.1441 y https://tinyurl.com/y8zuovos